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Endlich! Thomas Müller zeigt seine neue Liebe

Judith Leopold
von
Thomas Müller bei einem Spiel.
© Getty Images
Der frühere Bayern-Star Thomas Müller hat auf Instagram ein erstes Pärchenfoto geteilt. Die Aufnahme zeigt den 131-fachen deutschen Nationalspieler zärtlich umarmt mit seiner neuen Freundin.
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Der ehemalige Bayern-Star Thomas Müller hat auf der Plattform Instagram eine Reihe von Fotos und Videos unter dem Titel "Big smile" veröffentlicht.

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Innige Umarmung

Eines der Aufnahmen zeigt den 131-fachen deutschen Nationalspieler, wie er am Straßenrand eine junge Frau von hinten umarmt. Obwohl die Gesichter nicht direkt zu sehen sind, handelt es sich um seine Freundin Eve Rose Bitbol (26). Ende Juli hatte die BILD-Zeitung erstmals über die neue Beziehung des Fußballstars berichtet. Es ist das erste Mal, dass Müller ein gemeinsames Foto mit seiner neuen Partnerin auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen präsentiert.

Öffentliche Auftritte und Umfeld

Das Paar zeigte sich bereits beim Oktoberfest der Öffentlichkeit und verbrachte laut der Münchner Abendzeitung einen Abend mit Ex-Fußballer Mats Hummels (37) und dessen Freundin Nicola Cavanis (27). Es folgte ein gemeinsames Doppel-Date in einem Pariser Luxus-Restaurant.

Thomas und seine Eve Rose
Thomas und seine Eve Rose © Instagram

Nicht in der Öffentlichkeit

Die Französin Eve Rose Bitbol hat an der renommierten ESSEC Business School studiert, arbeitet in der Finanzbranche und besuchte bereits mehrere Spiele von Müllers aktuellem Verein Vancouver Whitecaps, hält sich jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Das Star-Foto des Tages

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Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

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© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

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© WWD via Getty Images

Frau im eleganten Outfit mit Pelzschal und großer Sonnenbrille steht auf einer Stadtstraße.

Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten.

© Instagram

Neuanfang in Kanada und sportlicher Erfolg

Anfang Juni machte Müller die Trennung von seiner Ex-Ehefrau Lisa öffentlich, wobei das tatsächliche Liebes-Aus bereits früher erfolgt sein soll. Der Weltmeister von 2014 war im Sommer 2025 vom FC Bayern München in die US-amerikanische Major League Soccer zu den Vancouver Whitecaps gewechselt. Auch in Nordamerika genießt der Offensivspieler großen Kultstatus: In einer aktuellen Trikot-Verkaufsrangliste der Liga belegt Müller den dritten Rang hinter Lionel Messi (39) und Heung-min Son (34).

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