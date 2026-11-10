Michael Schumacher: Luxusuhren um über 3 Millionen versteigert

Rund 3,3 Millionen Euro brachten zwei seltene Luxus-Uhren aus dem Besitz von Formel-1-Legende Michael Schumacher bei einer Auktion in Genf ein. Insgesamt wurden fünf Stücke seiner Sammlung versteigert.

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Beim Auktionshaus Christie’s im Four Seasons Hotel des Bergues in Genf kamen am Montag fünf seltene Zeitmesser aus der Privatsammlung von Michael Schumacher unter den Hammer. Alle fünf Modelle tragen die Seriennummer 92/99 und wurden jeweils einzeln mit ihrer Original-Box angeboten.

Die Karriere von Michael Schumacher 1 / 13 Wir blicken auf die außergewönliche Karriere von Michael Schumacher zurück: Hier in der Bildershow zum Durchklicken! © PA Images via Getty Images Die Anfänge – Ein Bub mit großen Träumen (1973–1987): Schon als Vierjähriger saß Michael Schumacher im Kart und entdeckte seine Leidenschaft für den Motorsport. Mit deutschen und europäischen Kart-Titeln legte er den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere. © Getty Der Weg nach oben – Auf dem Sprung in die Königsklasse (1988–1990): Über die Formel König und die Formel 3 arbeitete sich Schumacher Schritt für Schritt nach oben. 1990 krönte er seinen Aufstieg mit dem Gewinn der Deutschen Formel-3-Meisterschaft. © Getty

Hohe Gebote für seltene Modelle

Zwei Zeitmesser der Serie stachen bei der Versteigerung mit der Bezeichnung "Rare Watches" besonders hervor. Das Modell Tourbillon Souverain sowie das Chronomètre à Résonance erzielten jeweils ein Gebot von 1.536.000 Schweizer Franken, was umgerechnet etwa 1.668.912 Euro entspricht. Gemeinsam spülten diese zwei Uhren somit mehr als 3,3 Millionen Euro ein. Der Anlass für den Verkauf war das 30. Jubiläum von Schumachers damaligem Wechsel zur Scuderia Ferrari.

Gesamterlös der Versteigerung in Genf

Bereits im Mai 2024 wurden bei Christie’s in Genf acht Uhren aus der Sammlung der Formel-1-Legende für rund vier Millionen Euro versteigert. Die aktuelle Auktion erstreckte sich über mehr als acht Stunden und verzeichnete Bieter aus 66 Ländern. Insgesamt standen 218 wertvolle Objekte zum Verkauf, darunter Unikate und seltene Vintage-Uhren wie eine Patek Philippe Nautilus Ref. 3700/1 aus dem Jahr 1978. Der Gesamterlös aller verkauften Stücke lag bei etwa 48 Millionen Schweizer Franken, was knapp 52 Millionen Euro entspricht.