oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Brustkrebs

Nach Chemo-Schock: Sarah Kuttner zeigt Perücke!

Stars Redaktion
von
"Kuttner plus Zwei"
© ZDF
Moderatorin und Bestsellerautorin Sarah Kuttner hat ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht und muss sich nun einer mehrmonatigen Chemotherapie unterziehen. Auf ihren Social-Media-Kanälen geht die TV-Persönlichkeit bemerkenswert offen mit der Diagnose um.
OE24 auf Google bevorzugen

Ihre Erkrankung hat Sarah Kuttner erstmals in ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett" mit gewohnt direkten Worten thematisiert: "Um es kurz zu machen, habe ich mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen." Während sie und ihr Ärzteteam zunächst hofften, dass eine Antihormontherapie mit anschließendem operativem Eingriff ausreichen würde, machten weitere Untersuchungen eine rund viereinhalb Monate dauernde Chemotherapie unausweichlich.

Vor dem Start der Behandlung am 11. November wandte sich die Autorin mit einem persönlichen Video an ihre Community, um ihre Anspannung, aber auch ihre Zuversicht zu teilen.

Auch interessant

Michael Schumacher: Pilot packt über Rettung aus

Sylvie Meis: 1. Blick auf heiße Bettszenen

"PUR"-Star Engler: Lebensgefahr nach Herzinfarkt

Offenes Videotagebuch soll Betroffenen Mut machen

Trotz der schweren Belastung möchte Kuttner ihre Therapie öffentlich begleiten und auf ihrem YouTube-Kanal in Form regelmäßiger Vlogs eine Art Videotagebuch führen. Dabei bewahrt sie sich ihren typischen Humor und bemerkte selbstironisch: "Keine Ahnung, ob ich das durchziehe, wir dürfen nicht vergessen, dass ich auch ADHS hab und mir Sachen vornehme, die dann nicht passieren."

Mit den Videos möchte sie anderen betroffenen Frauen die Angst vor der Therapie nehmen, da ihr selbst der Konsum ähnlicher Erfahrungsberichte im Vorfeld großen Halt gegeben habe.

Eigenhändiges Styling des "Zweithaars"

Einen ersten mutigen Schritt setzte die Moderatorin auf Instagram, wo sie ein Foto ihrer neuen Perücke sowie mehrere Haarschneidescheren und Spangen präsentierte. Mit den Worten "Zweithaar und Endgegner vom Zweithaar. Ich hab den Salon offen und schneide mir meine neue alte Frisur jetzt selbst" kündigte sie an, das Styling für die Zeit des Haarausfalls selbst in die Hand zu nehmen.

Das Star-Foto des Tages

1 / 16

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

© WWD via Getty Images

Frau im eleganten Outfit mit Pelzschal und großer Sonnenbrille steht auf einer Stadtstraße.

Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten.

© Instagram

Bereits nach einer Krebsvorsorgeuntersuchung hatte Kuttner alle Termine abgesagt und die Hiobsbotschaft mit den Worten ihrer Frauenärztin zusammengefasst: "Scheiße". Die Reaktionen im Netz sind überwältigend, zahlreiche Betroffene sprechen der Autorin Mut für die bevorstehenden Monate zu.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"PUR"-Star Engler: Lebensgefahr nach Herzinfarkt

Minus 15 Kilo: Andrea Kiewel verrät Abnehm-Trick

Michael Schumacher: Pilot packt über Rettung aus

Michelle wehrt sich nach Haarrasur gegen Hass-Kommentare

Nach Chemo-Schock: Sarah Kuttner zeigt Perücke!

Yeliz Koç: Streit mit Vater eskaliert im TV

Carpendale's: Liebescomeback für Wayne und Annemarie?

Schlagerstar kehrt seiner Heimat den Rücken!

Sylvie Meis: 1. Blick auf heiße Bettszenen

Lilly packt aus: Becker-Verlobung zerstörte sie!