Brustkrebs! Sarah Kuttner macht Diagnose öffentlich

Mit erschütternden Worten hat sich Sarah Kuttner (47) an ihre Hörerinnen und Hörer gewandt: Die bekannte Autorin und Moderatorin ist an Brustkrebs erkrankt.

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Auf ihre gewohnt direkte Art teilte Kuttner mit, dass sich ein drei Zentimeter großer Tumor in ihrer rechten Brust befindet. Obwohl sie derzeit keine körperlichen Beschwerden hat, beschreibt sie die Situation als "mittelgroß, mittelgefährlich" und betont die enorme mentale Belastung.

Abgesagte Tour und klare Grenzen

Für Kuttner beginnt nun eine kräftezehrende Phase mit zahlreichen Arztterminen und Operationen:

Tour-Absage: Sämtliche Termine ihrer Lese-Tour zum neuen Roman "Mama & Sam" wurden abgesagt.

Podcast geht weiter: Den Podcast mit Stefan Niggemeier (56) möchte sie nach Möglichkeit fortführen.

Bitte an die Fans: Kuttner bittet ausdrücklich darum, ihr keine Ratschläge, Erfahrungsberichte oder Mitleidsbekundungen zu schicken, um die schwere Zeit in Ruhe bewältigen zu können.

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Künftig möchte die 47-Jährige das Thema Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit heraushalten, um sich den nötigen Raum für ihre Genesung zu schaffen.