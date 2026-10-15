Sara Kulka: Zweifel an Suizid-Theorie von Kasia Lenhardt

Mehr als fünf Jahre nach dem tragischen Tod des Models Kasia Lenhardt hat sich ihre enge Freundin Sara Kulka (36) mit brisanten Aussagen zu Wort gemeldet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Interview mit dem Magazin stern äußerte das Model deutliche Zweifel an den offiziellen Umständen des Todesfalls um ihre Freundin Kasia Lenhardt.

Kasia Lenhardt 2018 © Getty Images for Raffaello

Kulka über Lenhardt

Kulka und Lenhardt lernten sich 2012 bei "Germany’s Next Topmodel" kennen und blieben seither eng befreundet. Lenhardt, die später auch durch ihre Beziehung mit Fußballer Jérôme Boateng im Rampenlicht stand, starb im Februar 2021 im Alter von nur 25 Jahren. Kulka berichtet nun, dass sie bis zuletzt im engen Austausch mit ihrer Freundin gestanden habe, wie sie dem Stern erzählte:

STERN: Bis zuletzt hatten Sie Kontakt mit ihr. Wie ging es ihr? KULKA: Kasia erzählte mir damals, dass sich alles wie in einem Film anfühle. Sie fühlte sich machtlos und die öffentliche Berichterstattung sowie die Anfeindungen im Netz belasteten sie sehr. In unseren letzten Gesprächen wirkte sie auf mich dennoch entschlossen. Sie wollte ihre Geschichte erzählen und wieder nach vorne schauen. Ich hatte das Gefühl, dass sie bereit war, ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen.