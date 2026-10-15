Deutliche Worte
Sara Kulka: Zweifel an Suizid-Theorie von Kasia Lenhardt
Im Interview mit dem Magazin stern äußerte das Model deutliche Zweifel an den offiziellen Umständen des Todesfalls um ihre Freundin Kasia Lenhardt.
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Kulka über Lenhardt
Kulka und Lenhardt lernten sich 2012 bei "Germany’s Next Topmodel" kennen und blieben seither eng befreundet. Lenhardt, die später auch durch ihre Beziehung mit Fußballer Jérôme Boateng im Rampenlicht stand, starb im Februar 2021 im Alter von nur 25 Jahren. Kulka berichtet nun, dass sie bis zuletzt im engen Austausch mit ihrer Freundin gestanden habe, wie sie dem Stern erzählte:
STERN: Bis zuletzt hatten Sie Kontakt mit ihr. Wie ging es ihr?
KULKA: Kasia erzählte mir damals, dass sich alles wie in einem Film anfühle. Sie fühlte sich machtlos und die öffentliche Berichterstattung sowie die Anfeindungen im Netz belasteten sie sehr. In unseren letzten Gesprächen wirkte sie auf mich dennoch entschlossen. Sie wollte ihre Geschichte erzählen und wieder nach vorne schauen. Ich hatte das Gefühl, dass sie bereit war, ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen.
STERN: Immer noch gibt es Spekulationen um die tatsächliche Todesursache. Was beschäftigt Sie bis heute besonders, wenn Sie an Kasias letzte Zeit und ihren Tod zurückdenken?
KULKA: Bis heute habe ich persönlich große Zweifel daran, dass Kasia sich aus freiem Willen das Leben genommen hat. Das ist meine persönliche Überzeugung. Gleichzeitig weiß ich nicht, was in ihren letzten Stunden tatsächlich passiert ist, möchte darüber auch keine Behauptungen aufstellen. Ich hoffe einfach sehr, dass irgendwann alle offenen Fragen beantwortet werden und ihre Geschichte vollständig erzählt werden kann.
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