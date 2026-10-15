Katzenberger (59): Ihr Neuer ist erst 31!

Bei der Mutter von Reality-Star Daniela Katzenberger gibt es aufregende Neuigkeiten an der Beziehungsfront. Nach dem überraschend schnellen Ende ihrer Sommerromanze ist Iris Katzenberger wieder glücklich vergeben und stellt gleichzeitig brisante Gerüchte über ihren neuen Partner klar.

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Noch vor wenigen Wochen sah alles nach dem ganz großen Märchen aus. Gegen Ende des Sommers wurde bekannt, dass Iris Katzenberger nach turbulenten Zeiten wieder Schmetterlinge im Bauch hatte. Der Funke war ganz bodenständig Ende Juli bei einem stimmungsvollen Weinfest übergesprungen. Vertraute aus dem Umfeld zeigten sich damals begeistert über das junge Beziehungsglück.

Aus dem engsten Freundeskreis hieß es gegenüber Medien: "Die beiden sind sehr, sehr verliebt, überglücklich miteinander und genießen ganz bewusst diese wunderschöne erste Kennenlernphase." Die Zuneigung ging in dieser ersten Verliebtheitsphase so weit, dass sich das Paar sogar bei einem intimen Fotoshooting Arm in Arm und sichtlich vertraut ablichten ließ. Doch die anfängliche Euphorie hielt nicht lange an: Mittlerweile ist die Beziehung bereits wieder Geschichte, die Trennung erfolgte leise und abseits der Kameras.

Frisches Liebesglück: Hamburger erobert ihr Herz

Trübsal bläst die prominente Katzen-Mama nach dem raschen Beziehungsende jedoch keineswegs. Im Gegenteil: Sie hat ihr Herz laut BILD bereits wieder neu verschenkt. Ihr neuer Lebensgefährte stammt aus Norddeutschland und ist ein Hamburger. Das Paar genießt das frische Glück derzeit noch ganz privat, fernab vom Rampenlicht und den roten Teppichen der Promi-Welt.

Tochter Daniela Katzenberger lebt das Liebesglück mit ihrem Mann Lucas Cordalis. © Facebook

In der Öffentlichkeit möchte Iris Katzenberger ihren neuen Partner vorerst nicht präsentieren. Auf konkrete Mediennachfrage bestätigte sie die erfreuliche Nachricht rund um ihren Beziehungsstatus allerdings bereits ganz offen: "Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich." Mit Details über das Kennenlernen und gemeinsame Zukunftspläne hält sich die Mutter von Daniela Katzenberger aktuell aber noch bedeckt.

Klartext zu Clan- und Rocker-Gerüchten

Kaum wurde das neue Liebesglück im Hintergrund bekannt, machten in der Gerüchteküche bereits wilde Spekulationen die Runde. In Teilen der Öffentlichkeit tauchten Behauptungen auf, wonach der neue Mann an ihrer Seite Verbindungen ins Milieu oder zu kriminellen Strukturen haben könnte. Konkret stand die Behauptung im Raum, er sei Mitglied eines berüchtigten Rockerclubs oder gar in Clanstrukturen verwickelt.

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Diesen Unterstellungen tritt Iris Katzenberger nun mit deutlichen Worten und voller Entschlossenheit entgegen. Ihr ist es ein persönliches Anliegen, das Ansehen ihres Partners zu schützen und falsche Behauptungen sofort im Keim zu ersticken. Zu den Vorwürfen stellte sie unmissverständlich klar: "Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit." Ihr neuer Lebensgefährte habe keinerlei Berührungspunkte mit Rockerbanden oder kriminellen Clans.

Die optische Verwandlung im Überblick

Neben den erfreulichen Nachrichten in Liebesdingen sorgt auch die optische Transformation von Iris Katzenberger seit geraumer Zeit für Aufsehen. Die TV-Persönlichkeit geht seit jeher sehr offen mit ihren Besuchen beim Schönheitschirurgen um und lässt ihre Community regelmäßig an den Resultaten teilhaben:

Gesichtsstraffung (2021): Für einen frischeren Teint und glattere Gesichtszüge legte sie sich unters Messer.

Für einen frischeren Teint und glattere Gesichtszüge legte sie sich unters Messer. Schlupflid-Korrektur: Straffung der Augenpartie für einen wachen, offenen Blick.

Straffung der Augenpartie für einen wachen, offenen Blick. Bauchdeckenstraffung: Wiederherstellung einer straffen Silhouette nach Gewichtsveränderungen.

Wiederherstellung einer straffen Silhouette nach Gewichtsveränderungen. Brustoperationen: Zunächst entschied sie sich für eine Vergrößerung, gefolgt von einer späteren operativen Verkleinerung.

Zunächst entschied sie sich für eine Vergrößerung, gefolgt von einer späteren operativen Verkleinerung. Oberarmstraffung (2025): Chirurgische Entfernung überschüssiger Haut an den Armen.

Chirurgische Entfernung überschüssiger Haut an den Armen. Laserbehandlung (2026): Verblassen der verbliebenen OP-Narben an den Oberarmen mittels moderner Lasertechnik.

Verblassen der verbliebenen OP-Narben an den Oberarmen mittels moderner Lasertechnik. Ohrläppchenstraffung (2026): Ästhetische Verkleinerung und Straffung der Ohrläppchen, die sie persönlich als zu lang empfunden hatte.

Neues Selbstbewusstsein beflügelt die Partnersuche

Die zahlreichen Eingriffe haben bei Iris Katzenberger sichtlich zu einem gesteigerten Lebensgefühl und neuer Lebensfreude beigetragen. Wie sehr sich ihr Wohlbefinden verbessert hat, offenbarte sie erst kürzlich in einem ausführlichen Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Dort sprach sie ganz offen darüber, dass sie regelmäßig von deutlich jüngeren Männern Avancen bekomme und umschwärmt werde.

Dieses Interesse tue ihrem Selbstwertgefühl ausgesprochen gut und gebe ihr enorme Bestätigung im Alltag. Gut möglich, dass sie bei diesen Aussagen gedanklich bereits bei jenem Mann aus Hamburg war, der nun als neuer fester Partner an ihrer Seite durchs Leben geht.