Der "Jenseits von Eden"-Interpret gestand, dass er sich am Nachmittag des Heiligen Abends regelmäßig so schwer betrank, dass er die Bescherung im Kreis seiner Familie verpasste.

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In den früheren Jahren sah das Weihnachtsfest bei Musiker Nino de Angelo alles andere als besinnlich aus. Nach eigenem Bekunden traf sich der Schlagerstar am 24. Dezember verlässlich mit Freunden in einem Kölner Lokal, um den Feiertag mit Champagner und Kaviar einzuläuten. Im Laufe der feuchtfröhlichen Runden folgten zahlreiche Wodka Tonics. Der ursprüngliche Plan, pünktlich zur feierlichen Bescherung daheim bei seiner damaligen Ehefrau Judith und den Liebsten zu sein, geriet dabei regelmäßig vollkommen außer Kontrolle. Der Künstler schaffte es oft nur noch mit Mühe nach Hause, wo der Rausch schließlich seinen Tribut forderte. Im Interview schilderte der Sänger die peinlichen Szenen ungeschminkt: "Später lag ich dann tatsächlich besoffen unterm Weihnachtsbaum."

Streit unterm Christbaum und Reue im Rückblick

An das gemeinsame Auspacken der Geschenke war in diesem Zustand überhaupt nicht mehr zu denken. Die Eskapaden führten im Hause de Angelo zu heftigen Auseinandersetzungen mit seiner damaligen Ehefrau. Aus heutiger Sicht zeigt sich der Musiker voller Einsicht und räumte ein, dass er den massiven Ärger und die Enttäuschung seiner früheren Partnerinnen mittlerweile vollkommen nachvollziehen könne. Die schmerzhaften Erfahrungen und die ungeschminkte Realität abseits von festlichem Kitsch hat der Künstler auch musikalisch verarbeitet: Auf seinem ersten Weihnachtsalbum "Schöne Bescherung", das Ende Oktober auf den Markt kam, widmet er sich bewusst nicht nur den glanzvollen Momenten der Festtage.

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Neuanfang dank Hypnose und Ruhe im Allgäu

Über seine langjährige Alkohol- und Drogensucht spricht Nino de Angelo seit geraumer Zeit ohne falsche Scham. Im vergangenen Sommer offenbarte er, dass ihm eine professionelle Hypnosetherapie maßgeblich geholfen habe, ein halbes Jahr lang abstinent zu bleiben. In diesem Jahr soll das Weihnachtsfest daher eine ganz andere Wendung nehmen. Gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Simone Lux, die er dankbar als seinen persönlichen Schutzengel bezeichnet, verbringt der geläuterte Schlagerstar die Feiertage in aller Ruhe im verschneiten Allgäu fernab alter Versuchungen.