Prinz Louis feiert 8. Geburtstag: Alle Details zum neuen Porträt aus Cornwall

Prinz Louis feiert heute seinen achten Geburtstag! Zu diesem Anlass veröffentlichten Prinz William und Kate ein neues Porträt ihres jüngsten Sohnes, das während eines Familienurlaubs entstanden ist.

Das offizielle Geburtstagsporträt wurde Anfang dieses Monats in Cornwall aufgenommen. Fotograf Matt Porteous, der bereits öfter persönliche Momente der Familie Wales festgehalten hat, fing den jungen Prinzen in einer entspannten Urlaubsatmosphäre ein. Auf den Social-Media-Kanälen seiner Eltern wurde das Bild mit den Worten „Happy Birthday, Louis! 8 today!” geteilt.

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Ein echter Charakter auf dem Boot

Das Foto zeigt einen grinsenden Louis, der mit verschränkten Armen auf einem Boot steht. Im Hintergrund ist das blaue Meer zu sehen. Der Prinz, der für seinen frechen Charakter bekannt ist, trägt passend zur Umgebung einen blauen, strukturierten Quarter-Zip-Pullover.

Sein Vater, Prinz William, beschrieb den Jüngsten der Familie einmal so: „Er ist ein Charakter, aber er ist ein sehr guter Junge. Er windet seinen Bruder und seine Schwester gerne auf.”

Rückkehr in den Schulalltag

Louis’ Ehrentag fällt genau auf den Tag nach seiner Rückkehr in die Lambrook School. Gemeinsam mit seinen älteren Geschwistern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, genießt er dort nach den Osterferien wieder den Alltag. Zuletzt wurde das Trio am Ostersonntag gemeinsam mit den Eltern in der Öffentlichkeit gesehen:

Besuch des Gottesdienstes in der St George's Chapel

Begleitung von König Charles und Königin Camilla

Teilnahme am traditionellen Familienfest in Windsor

Die Nummer Vier der Thronfolge

Als jüngster Sohn von William und Kate steht Louis an vierter Stelle der britischen Thronfolge. Obwohl er damit offiziell ein „Ersatz“ ist, wird er aufgrund seiner aufgeweckten Art wohl kaum in den Hintergrund treten. Die Fans der Royals schätzen an dem Achtjährigen besonders seine lebendige Persönlichkeit, die auch auf dem neuen Foto aus Cornwall deutlich wird.