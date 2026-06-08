Abgelehnt! Marius darf seine kranke Mutter Mette-Marit nicht besuchen

Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit bleibt in U-Haft. Ein Gericht lehnte den Entlassungsantrag von Marius Borg Høiby trotz der schweren Erkrankung seiner Mutter ab.

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Am Montag lehnte ein Gericht in Oslo den Antrag von Marius Borg Høiby auf Entlassung aus der Untersuchungshaft ab. Der Fall sorgt auch über die Grenzen Norwegens hinaus für Aufsehen und wird in Österreichs Medien intensiv verfolgt.

© Photonews via Getty Images

Der 29-Jährige hatte beantragt, wegen der schweren Erkrankung seiner Mutter Mette-Marit freizukommen oder die Haft alternativ mit einer elektronischen Fußfessel auf Skaugum, dem Wohnsitz des Kronprinzenpaares, zu verbringen. Der Richter begründete die Entscheidung jedoch mit einer weiterhin bestehenden Wiederholungsgefahr. Bereits vor rund einem Monat war Høiby mit einem ähnlichen Antrag vor dem Bezirks- und Berufungsgericht gescheitert.

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Schwere Erkrankung der Kronprinzessin

Diesmal argumentierte die Verteidigung vor allem mit dem Gesundheitszustand der Kronprinzessin. Mette-Marit wurde am Freitag auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt, da sie seit Jahren an Lungenfibrose leidet. Bis zur Operation kann sie keine offiziellen Termine wahrnehmen. Am Sonntag besuchten Mette-Marit und Kronprinz Haakon den 29-Jährigen kurz im Osloer Gefängnis. Am Montag durfte Høiby die Untersuchungshaft immerhin für einige Stunden verlassen, um im Zuge einer sogenannten Ausführung an einem medizinischen Orientierungsgespräch über den Zustand seiner Mutter teilzunehmen.

Urteil im Juni erwartet

Høiby befindet sich seit Februar 2026 in Untersuchungshaft. Norwegischen Medienberichten zufolge ist er in einem umfangreichen Strafverfahren wegen insgesamt 40 Punkten angeklagt. Zu den schweren Vorwürfen gehören unter anderem Sexualdelikte, Gewalt in engen Beziehungen sowie Verstöße gegen ein Kontaktverbot. Einige der vorliegenden Vorwürfe hat Høiby bereits eingeräumt, andere weist er wiederum zurück. Die Urteilsverkündung gegen den 29-Jährigen wird für Montag, 15. Juni erwartet.