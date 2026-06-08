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Eröffnung Ende 2031

Neue Verzögerung bei Bahnprojekt Stuttgart 21

Pillars holding steel-glass skylights are pictured among tracks at the construction site of the new underground main station of railway development project Stuttgart 21 (S21) in Stuttgart, southern Germany, on November 20, 2025. The opening of a mammoth German rail project, which has become emblematic of the infrastructure woes plaguing Europe's biggest economy, has been delayed yet again, reports said November 19, 2025. 'Stuttgart 21' is envisaged as a futuristic rail hub in the southwestern city, but its inauguration has been repeatedly pushed back from an original date of 2019. Trains were due to finally start running from the new underground station in December 2026, before a full opening in the summer of 2027. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
© AFP
Das Bahnprojekt Stuttgart 21 könnte später in Betrieb gehen als zuletzt angenommen.
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Wie zuerst die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf das Umfeld der mit dem Projekt vertrauten Personen berichtete, muss die Eröffnung des Durchgangsbahnhofs auf Ende 2031 verschoben werden. Der TV-Sender SWR berichtete unter Berufung auf Kreise der Projektpartner davon, dass Stuttgart 21 im Dezember 2031 vollständig in Betrieb genommen werden soll.

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Ein Bahnsprecher teilte mit, dass man sich zu derartigen Spekulationen nicht äußere. "Die Deutsche Bahn wird die Öffentlichkeit nach dem Stuttgart-21-Lenkungskreis Ende Juni über das neue Inbetriebnahmekonzept des Projekts informieren". Die Sitzung des Lenkungskreises findet am 26. Juni statt. Das Großprojekt verzögert sich seit vielen Jahren.

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