Neue Verzögerung bei Bahnprojekt Stuttgart 21

Das Bahnprojekt Stuttgart 21 könnte später in Betrieb gehen als zuletzt angenommen.

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Wie zuerst die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf das Umfeld der mit dem Projekt vertrauten Personen berichtete, muss die Eröffnung des Durchgangsbahnhofs auf Ende 2031 verschoben werden. Der TV-Sender SWR berichtete unter Berufung auf Kreise der Projektpartner davon, dass Stuttgart 21 im Dezember 2031 vollständig in Betrieb genommen werden soll.

Ein Bahnsprecher teilte mit, dass man sich zu derartigen Spekulationen nicht äußere. "Die Deutsche Bahn wird die Öffentlichkeit nach dem Stuttgart-21-Lenkungskreis Ende Juni über das neue Inbetriebnahmekonzept des Projekts informieren". Die Sitzung des Lenkungskreises findet am 26. Juni statt. Das Großprojekt verzögert sich seit vielen Jahren.