Am Samstag, dem 5. Dezember, feiert der größte Unterhaltungsklassiker des deutschsprachigen Fernsehens seine lang ersehnte Rückkehr: Bill und Tom Kaulitz übernehmen zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF live aus Halle an der Saale erstmals die Moderation von "Wetten, dass..?".

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Das Interesse an der Premiere der Kaulitz-Zwillinge sprengt im Vorfeld alle Dimensionen der Fernsehgeschichte. Sage und schreibe 288.000 Ticketanfragen gingen beim Mainzer Sender für die gerade einmal 2.600 verfügbaren Plätze in der Messehalle in Halle an der Saale ein. Zum Vergleich: Bei Thomas Gottschalks Abschied im November 2023 bewarben sich rund 65.000 Menschen um Karten. Der Sendeabend beginnt für Fans bereits vor der eigentlichen Hauptausstrahlung am 5. Dezember: Um 19.25 Uhr startet im ZDF der große Countdown, moderiert von Janin Ullmann und Marvin Fischer, die vorab mit Stars und Wettkandidaten sprechen. Für Einblicke hinter den Kulissen sorgt Backstage-Reporter Lutz van der Horst, während Entertainerin Parshad Esmaeili die Social-Media-Kanäle bespielt.

Hollywood-Elite auf der Couch und Spekulationen um Heidi Klum

Auf der berühmten Show-Couch zeichnet sich ein Weltstar-Aufgebot ab. Fest bestätigt sind bereits die beiden US-Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart, die als Wettpaten mitfiebern werden. Für die spektakuläre Außenwette reist Comedienne Hazel Brugger auf den Campus Sursee in die Schweiz, um wie schon bei Gottschalks Abschied 2023 das Außengeschehen zu leiten. Zudem brodelt die Gerüchteküche über weitere Hochkaräter: Neben Spekulationen über Rock-Legende Herbert Grönemeyer und NFL-Star Travis Kelce hoffen viele Fans auf einen Überraschungsauftritt von Toms Ehefrau Heidi Klum.

Hazel Brugger ist für die Außenwetten zuständig. © AFP

Eiskalte Absage aller vier Alt-Moderatoren

Ein Wermutstropfen bleibt für viele Nostalgiker jedoch bestehen: Bei der Neuauflage glänzen die Urgesteine der Sendung durch Abwesenheit. Weder Show-Erfinder Frank Elstner noch die früheren Gastgeber Thomas Gottschalk, Markus Lanz und Wolfgang Lippert werden in der Messehalle anwesend sein.

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Vorerst ist das Comeback mit Bill und Tom Kaulitz als einmaliges TV-Event geplant. Ob die Brüder das Format, das seit dem Start im Februar 1981 insgesamt 215 reguläre Ausgaben sowie drei Sonderfolgen zählte, dauerhaft weiterführen, hängt maßgeblich vom Quoten-Votum des Publikums am kommenden Samstag ab.