Influencer Julian Claßen hat seine Palina geheiratet

Erst vor wenigen Monaten haben sie sich verlobt, jetzt sind der Influencer Julian Claßen und seine Partnerin Palina Mann und Frau. Sie teilten die schönen Neuigkeiten auf Instagram.

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Nur wenige Monate nach ihrer Verlobung sind Julian Claßen und seine Verlobte Palina den nächsten Schritt gegangen. Das teilten der als Julienco bekannte Influencer und Palina in einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram mit.

In dem Post präsentierten sie drei Bilder: Auf dem ersten Foto gibt Claßen der Braut einen Kuss, auf dem zweiten strahlen sich die beiden an und zeigen ihre Ringe. Die dritte Aufnahme zeigt den Brautstrauß. Palina nimmt offenbar den Familiennamen an, denn sie schrieb zu den Bildern "Frau & Herr Claßen" und änderte ihren Namen bereits auf ihrem Instagram-Profil.

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Verlobung im Juli verkündet

Ihre Verlobung hatte das Paar im Juli öffentlich gemacht. Damals zeigte ein Bild den Influencer auf den Knien vor seiner Freundin, begleitet von Palinas emotionalen Worten auf Instagram.

Ihre Beziehung machten die beiden im November 2024 öffentlich und feierten im selben Monat ihr Red-Carpet-Debüt. An Weihnachten 2025 gaben sie bekannt, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten, mussten im Januar jedoch den Verlust des ungeborenen Babys verkraften. Im Mai teilte das Paar dann glücklich mit: "Wir sind wieder schwanger." Nach dem Verlust seien sie umso dankbarer für diese erneute Erfahrung.