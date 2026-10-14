"Dancing Stars"-Sensation: SIE sollen erste Kandidaten sein

Im Frühjahr 2027 startet die neue Staffel der Tanzshow. Das sind die ersten Infos.

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Aufatmen bei den Fans! Seit kurzem steht fest, dass es kommendes Jahr wieder eine Staffel des ORF-Showhits "Dancing Stars" geben wird. Dieses Jahr wurde aufgrund der Ausrichtung des Song Contests pausiert.

Das steht schon fest

Bereits feststeht, wer für die Moderation verantwortlich sein wird: Mirjam Weichselbraun bleibt das bekannte Gesicht der Show, sie wird einmal mehr von Andi Knoll unterstützt. Es wird erwartet, dass der Freitag als Fixtermin für die Tanzshow bleiben wird; losgehen soll es wahrscheinlich Anfang März.

Dominik Wlazny wird als "Dancing Stars"-Kandidat gehandelt © Getty Images

Teilnehmerfeld

Die heißeste Frage allerdings ist die nach den Kandidatinnen und Kandidaten. Vor der offiziellen Bekanntgabe, die erst in ein paar Wochen erfolgen soll, beginnen die Spekulationen. Uns sind zwei Namen zu Ohren gekommen, die bereits fix dabei sein sollen, die unterschriebenen Verträge sind quasi noch tintennass: Musiker, Arzt und Ex-Politiker Dominik Wlazny aka Marco Pogo sowie Comedian und Realitystar Erik Seidl aka Satansbratan.

Erik Seidl, aka Satansbratan soll auch das Tanzbein schwingen. © Getty Images

ORF hält sich bedeckt

Wie in solchen Fällen üblich, bestätigt der ORF auf Anfrage nichts: "Zu Spekulationen rund um "Dancing Stars" nehmen wir grundsätzlich keine Stellung." Erfreulich ist aber, dass fleißig vorbereitet wird: "Die Planungen für die kommende Staffel laufen." Wer noch dabei sein wird, bleibt ein Geheimnis, das in den nächsten Wochen gelüftet wird.