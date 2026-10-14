Staffel 17
"Dancing Stars"-Sensation: SIE sollen erste Kandidaten sein
Aufatmen bei den Fans! Seit kurzem steht fest, dass es kommendes Jahr wieder eine Staffel des ORF-Showhits "Dancing Stars" geben wird. Dieses Jahr wurde aufgrund der Ausrichtung des Song Contests pausiert.
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Das steht schon fest
Bereits feststeht, wer für die Moderation verantwortlich sein wird: Mirjam Weichselbraun bleibt das bekannte Gesicht der Show, sie wird einmal mehr von Andi Knoll unterstützt. Es wird erwartet, dass der Freitag als Fixtermin für die Tanzshow bleiben wird; losgehen soll es wahrscheinlich Anfang März.
Teilnehmerfeld
Die heißeste Frage allerdings ist die nach den Kandidatinnen und Kandidaten. Vor der offiziellen Bekanntgabe, die erst in ein paar Wochen erfolgen soll, beginnen die Spekulationen. Uns sind zwei Namen zu Ohren gekommen, die bereits fix dabei sein sollen, die unterschriebenen Verträge sind quasi noch tintennass: Musiker, Arzt und Ex-Politiker Dominik Wlazny aka Marco Pogo sowie Comedian und Realitystar Erik Seidl aka Satansbratan.
ORF hält sich bedeckt
Wie in solchen Fällen üblich, bestätigt der ORF auf Anfrage nichts: "Zu Spekulationen rund um "Dancing Stars" nehmen wir grundsätzlich keine Stellung." Erfreulich ist aber, dass fleißig vorbereitet wird: "Die Planungen für die kommende Staffel laufen." Wer noch dabei sein wird, bleibt ein Geheimnis, das in den nächsten Wochen gelüftet wird.
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