Pünktlich zum Beginn der Adventzeit haben die festlichen Klassiker die heimische Musikwelt wieder fest im Griff und dominieren die offiziellen Ö3 Austria Top 40 Single-Charts nach Belieben. Auf den vordersten Plätzen regieren die alljährlichen Dauerbrenner, während reguläre Pop-Tracks fast vollständig aus der Spitzengruppe verdrängt wurden.

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Das alljährliche Musik-Phänomen setzt heuer mit voller Wucht ein und lässt der aktuellen Konkurrenz kaum eine Chance. An der unangefochtenen Spitze thront einmal mehr der legendäre Kult-Klassiker "Last Christmas", der sich Platz eins der österreichischen Singleparade sicherte. Dicht dahinter folgt auf Rang zwei Mariah Careys unverwüstliche Hymne "All I Want for Christmas Is You", während sich Shakin’ Stevens mit dem fröhlichen Ohrwurm "Merry Christmas Everyone" den dritten Platz auf dem Podium erkämpfte. Damit ist das Führungstrio komplett von weihnachtlichen Evergreens besetzt, die Jahr für Jahr pünktlich im Spätherbst in die Playlists der Streaming-Dienste zurückkehren.

Einsamer Einzelkämpfer auf Rang vier vor der nächsten Welle

Last Christmas © Sony Music

Erst auf dem vierten Platz gelingt einem regulären Pop-Song die vorübergehende Unterbrechung des adventlichen Ausnahmezustands: Der Titel "Flower In A Hurricane" stemmt sich als einziger Nicht-Weihnachtssong in den Top fünf gegen die Übermacht der Festtagsmusik. Doch wer im weiteren Verlauf der Hitliste nach gewöhnlichen Charthits sucht, braucht viel Geduld, denn dahinter reihen sich die nächsten Klassiker lückenlos aneinander. Sowohl der swingende Retro-Hit "Jingle Bell Rock" als auch moderne Pop-Hymnen wie Ariana Grandes "Santa Tell Me" haben die vorderen Ränge bereits erobert und spülen weitere Weihnachtstitel nach oben.

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Streaming-Streamingdienste befeuern das jährliche Comeback

Dass die Charts zu dieser Jahreszeit fast ausschließlich aus saisonalen Hits bestehen, liegt vor allem an den veränderten Hörgewohnheiten durch Musik-Streaming. Sobald im November die ersten Lichterketten leuchten, werden kuratierte Weihnachts-Playlists millionenfach auf Dauerschleife abgespielt. Da die Ö3-Charts Streaming-Abrufe direkt berücksichtigen, verdrängen die Festtagsklassiker reguläre Veröffentlichungen wochenlang aus den Spitzenpositionen. Ein Trend, der sich bis zum Jahreswechsel voraussichtlich noch weiter verstärken wird.