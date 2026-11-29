Einsatz
Mega-Benefiz im U4: 16 Bands gegen Gewalt!
Wo sonst der Wiener Underground bis in die frühen Morgenstunden feiert, wird es am Mittwoch, dem 2. Dezember, nicht nur laut, sondern vor allem unüberhörbar couragiert: Der legendäre Musikclub U4 verwandelt sich in ein Epizentrum für Zivilcourage und Solidarität! Unter dem Motto "16 Bands gegen Gewalt an Frauen" greift die Crème de la Crème der heimischen Musikszene zum Mikrofon, um gemeinsam Kante zu zeigen.
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U4 bebt für den Gewaltschutz: Voller Erlös gespendet
Gewalt an Frauen hat viele Gesichter – von alltäglichen verbalen Entgleisungen bis hin zu schrecklichen Femiziden – und fordert tagtäglich Opfer in ganz Österreich. Statistisch hat jede dritte Frau im Land bereits körperliche oder sexuelle Übergriffe erleiden müssen. Um dieses beklemmende Schweigen endlich zu durchbrechen, verwandelt sich die geschichtsträchtige Diskothek U4 in der Wiener Schönbrunner Straße in eine Festung der Zivilcourage. Der gesamte Reinerlös des Abends wandert direkt und ohne Abzüge an die Wiener Frauenhäuser und das wichtige Gewaltpräventionsprojekt White Ribbon Österreich, das sich gezielt an Männer richtet.
15-Minuten-Marathon: Von Wienerlied bis Hard-Rock
Die Show zieht ein atemberaubendes Tempo durch: Jeder Act steht maximal 15 Minuten auf den Brettern, danach folgt durch blitzschnelle Umbauten sofort der nächste Kracher! Ob traditionelles Wienerlied, gefühlvoller Pop oder wuchtiger Metal: Jazz Gitti bringt den Saal mit ihrem Schmäh zum Kochen, Musical-Gigant Drew Sarich mit Everyone’s Darling sorgt für Gänsehaut und das Duo Wiener Blond verzaubert mit frechem Wortwitz. Mit dabei sind auch Rock- und Indie-Größen wie Georgij Makazaria, Sodl, Mwita Mataro, Nana Falkner, Leeta, NOA, The Devastation, Cupiditas, Metternich, Little Mila, Headbangers United, Tober, Dramas und Paraless.
Roman Gregory heizt ein, Tickets ab 16 Euro
Am Mikrofon sorgt kein Geringerer als Allround-Entertainer Roman Gregory für beste Stimmung und unmissverständliche Worte gegen jede Form von Gewalt. Begleitet wird der Abend von kultigen Special Guests wie Fahrlehrer Niko, Izzy Adam und bildung.austria, die zusätzliche Denkanstöße liefern. Ein absoluter Pflichttermin für alle Musikfans, die für schlappe 16 Euro Eintritt Spitzenkonzerte erleben und gleichzeitig ein unübersehbares Zeichen für mehr Menschlichkeit setzen wollen!
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