Wie jedes Jahr nimmt "Dancing Star" der ersten Stunde, Marika Lichter, die zehn Promi-Kandidaten für oe24 ganz genau unter die Lupe und gibt ihre persönlichen Tipps ab.

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Der prominente "Dancing Stars"-Cast für 2027 steht fest! Insgesamt zehn Promis wagen gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern ab 26. Februar 2027 im "Dancing Stars"-Ballroom in ORF 1 und auf ORF ON den Schritt auf das Tanzparkett. Neben den bereits bekannten fünf Promis – Musiker Chris Steger, Unternehmerin und Content-Creatorin Karin Teigl (auch bekannt als Constantly K), Kabarettistin Marina Lacković (alias Malarina), der ehemaligen Para-Alpin-Skirennläuferin Barbara Aigner sowie ORF-Meteorologe Marcus Wadsak – gehen in der 17. Staffel des beliebten ORF-Events Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky, Singer-Songwriterin Anna-Sophie, Radio- und Fernsehmoderator Udo Huber, Trainer und ehemaliger Fußballprofi Stefan ("Major") Maierhofer sowie Sängerin Iva Schell an den Start.

Der "Lichter-Check"

oe24 hat bei Marika Lichter - Siegerin der ersten Staffel - nachgefragt, wer ihrer Meinung nach die besten Chancen auf den Sieg hat und wie sie die Promis am Parkett einschätzt.

Die Dancing Stars im "Lichter-Check" © ORF, Andreas Tischler / Vienna Press (Fotomontage)

Chris Steger

Chris Steger © ORF

Marika Lichter: "Chris ist ein ganz bezaubernder, charismatischer junger Musiker, der mir sehr gut gefällt. Auch seine Musik mag ich. Bewegen kann er sich auch gut. Für mich unter den Männern ein Favorit."

Karin Teigl (Constantly K)

Karin Teigl © ORF

Marika Lichter: "Ihre Teilnahme soll das junge Publikum anziehen. Ich finde, sie macht einen guten Job als Influencerin und Podcasterin. Mal schauen, ob ihre 340.000 Follower für sie voten werden."

Marina Lacković ("Malarina")

Marina Lackovic – "Malarina" © ORF

Marika Lichter: "Malarina finde ich persönlich sehr pointiert und gesellschaftskritisch mit ihren Programmen. Mal schauen, wie sie ihre Tanzkünste entwickeln kann. Jedenfalls eine Chance, beim breiten Publikum bekannt zu werden."

Barbara Aigner

Barbara Aigner © ORF

Marika Lichter: "Ich kannte ihren Namen aus einer Doku, die ich über sie und ihre Geschwister gesehen habe. Sehr beeindruckend, wie diese Familie zusammenhält und einer den anderen unterstützt. Wenn sie trotz ihrer Sehbehinderung die Pisten schafft, wird ihr das auch am Tanzparkett mit einem guten Partner gelingen. Ich wünsche es ihr jedenfalls."

Marcus Wadsak

Marcus Wadsak © ORF

Marika Lichter: "Auch er ist der älteren Generation zuzuordnen. Als Wetterfrosch muss er ja nicht weit springen, beim Tanzen ist da schon mehr körperlicher Einsatz gefordert. Wenn er Freude daran hat, könnte es etwas werden."

Angelika Niedetzky

Angelika Niedetzky © ORF

Marika Lichter: "Sie wird ein Garant für "Wuchtln" und guten Schmäh sein. Und tanzen kann sie sicher auch. Durch SOKO LINZ wurde sie auch beim "Nicht-Kabarett-Publikum" beliebt." Gute Chancen!

Anna-Sophie

Anna-Sophie © ORF

Marika Lichter: "Mehr als 20 Millionen Streams hat die junge Singer-Songwriterin bereits! Ein spannendes Mädchen, die auch schon international reüssiert hat. Ich habe mir ihre Musik schon mal angehört, und sie gefällt mir. Eigenwillig, interessant. Sie kann von ihrer Teilnahme sicher profitieren."

Udo Huber

Udo Huber © ORF

Marika Lichter: "Mr. Hitparade ist der Repräsentant dieser Staffel für die Abteilung Senioren. Sicher mit seinen 73 Jahren einer der ältesten Teilnehmer bisher. Aber er dürfte "gut in Schuss" sein und steht ja auch noch immer auf der Bühne. Gutes Training ist es jedenfalls. Und wenn er Freude am Tanzen hat, umso besser."

Stefan Maierhofer

Stefan Maierhofer © ORF

Marika Lichter: "Die Fußballer haben es bis auf den wunderbaren Toni Polster bisher nie sehr weit geschafft. Aber sportlich fit ist er sicherlich, arbeitet ja auch noch als Trainer. Schauen wir, wie erfolgreich er den "Tanz mit dem Ball" gegen den "Tanz im Ballroom" tauschen kann."

Iva Schell

Iva Schell © ORF

Marika Lichter: "Ich freue mich sehr, dass sie es geschafft hat, denn sie will schon seit Jahren dabei sein! Musikalisch ist sie, Taktgefühl hat sie auch und macht alles immer mit großer Freude! Das wird ihr Sympathien bringen! Gute Chancen für die bezaubernde Sopranistin!"

Man darf sich also schon auf eine spannende neue Staffel der "Dancing Stars" freuen. Start ist am 26. Februar 2027.