Unsere Schlager-Queen Melissa Naschenweng spricht im Ö3-Frühstück mit Claudia Stöckl offen über ihr Privatleben. Die 36-Jährige bestätigt, dass sie Single ist, und blickt auf das Aus mit Toni Gabalier zurück.

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Im Gespräch mit Ö3-Talkerin Claudia Stöckl beantwortete die Sängerin die Frage nach ihrem Beziehungsstatus mit einem klaren "Single" und erklärte weiter: "Ich habe beschlossen, ich werde nie eine Beziehung eingehen, nur damit ich dem Bild, das man von einer 36-jährigen Frau hat, entspreche. Ich bin übrigens auch auf keiner Single-Plattform und es gibt mich ganz sicher nicht als One Night Stand."

Rückblick auf schwierige Zeiten

Naschenweng schilderte auf Ö3 auch, wie es ihr nach früheren Enttäuschungen ergangen ist: "Ich bin froh, dass ich wieder fühlen kann, weil ich war in einer Eiszeit drinnen. Da habe ich zu meinem besten Freund Sebastian gesagt: 'Ich möchte mich nicht mehr verlieben.' Ich habe mich so oft aufgeopfert, ich habe immer zu viel gegeben, ich habe ganze Kärntner Seen zusammengeplärrt vor Liebeskummer. Ich nenne diese Männer 'Lernpartner', weil ich immer viel gelernt habe."

Claudia Stöckl und Melissa Naschenweng © Udo Reichmann

Klare Ansprüche an Männer

Für ihre Zukunft hat die Musikerin eine deutliche Haltung entwickelt: "Ich möchte mich nicht mehr für meinen Erfolg entschuldigen müssen, nur weil ein Mann sich vielleicht dann schwächer fühlt. Da muss einer halt schon eine richtige 'Kantn' sein, dass er das hebt."

Aus mit Toni Gabalier

Zudem sprach Melissa Naschenweng im Ö3-Gespräch darüber, warum ihre mehr als siebenjährige On-Off-Beziehung mit Toni Gabalier im letzten Jahr auseinanderging: "Eigentlich hat die Zeitung offiziell Schluss gemacht. Wir haben gerade nicht gewusst, wie es weitergeht und haben wieder eine Pause eingelegt. Plötzlich ruft mich mein Manager an und sagt: 'Die Bild-Zeitung fragt, ob du noch mit Toni zusammen bist?' Ich habe kein Statement abgegeben, am nächsten Tag stand auf dem Bild-Cover, dass wir getrennt sind. Ich habe mich richtig ausgeliefert gefühlt. Und irgendwie war es dann auch wirklich endgültig vorbei."

Toni Gabalier und Melissa Naschenweng © Andreas Tischler / Vienna Press

Damit zog die Kärntner Sängerin im Ö3-Talk einen klaren Strich unter ihre vergangene Beziehung und definierte ihre aktuellen Vorstellungen von Partnerschaft. Das ganze Interview gibt es am Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3.