Die überraschende Trennung des ORF von Publikumsliebling Norbert Oberhauser hat im ganzen Land eine beispiellose Welle der Entrüstung ausgelöst. In den sozialen Netzwerken formiert sich ein Fan-Aufstand gegen die Führung am Küniglberg, der von scharfer Kritik bis hin zu Boykott-Aufrufen reicht.

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Nachdem der beliebte "Studio 2"-Moderator Norbert Oberhauser sein bevorstehendes Aus mit Mitte nächsten Jahres öffentlich gemacht und im oe24-Talk enthüllt hatte, dass das Kündigungsgespräch nach Hoffnungen auf eine Festanstellung gerade einmal 90 Sekunden dauerte, kochen die Emotionen der Zuseher über.

Unter den Beiträgen häufen sich wütende Reaktionen langjähriger Stammseher des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Eine Userin brachte die Empörung auf den Punkt und kündigte drastische Konsequenzen an: "Was passiert da grad beim ORF?! Ich bin fassungslos.... Ich schau nicht viel, aber in Zukunft dann gar nicht mehr." Viele Zuseher stellen den Sinn der Zwangsgebühren infrage, wenn beliebte Identifikationsfiguren reihenweise vor die Tür gesetzt werden.

Scharfe Kritik an der Personalpolitik der Senderführung

Der Vorwurf, dass der Sender seine profiliertesten Aushängeschilder leichtfertig opfere, zieht sich wie ein roter Faden durch hunderte Kommentare. Eine Zuseherin schimpfte verbittert: "Das ist schade. Alle sympathischen Moderatoren werden abgesetzt. Der ORF ist wirklich zum Vergessen."

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Ein anderer Kommentator warnte die Programmverantwortlichen vor den Folgen für das Ansehen des Senders: "Einer der besten Moderatoren muss gehen. Typisch ORF.... vielleicht gehst zu Servus oder ATV.... der ORF wird immer unbeliebter....." Viele User erinnern in diesem Zusammenhang auch an frühere Personalentscheidungen, etwa bei Kollegin Verena Scheitz: "Es ist wirklich eine Schande, was der ORF mit den besten Moderatoren Norbert und Moderatorin (Verena Scheitz) aufführt!!! Am liebsten würde ich dann diese Sendung gar nicht mehr ansehen."

Sorge um Einschaltquoten und die Zukunft des Programms Zahlreiche

Stimmen bezweifeln offen, dass der forcierte Verjüngungskurs neue Zuseher anlocken wird. Eine treue Zuseherin analysierte die Lage treffend: "Der ORF weiß anscheinend nicht, was er macht, dadurch werden die Einschaltquoten nicht besser, denn die Jungen werden den ORF dadurch auch nicht schauen. Echt traurig, dass alle sympathischen Moderatoren abgesetzt werden." Stattdessen wünschen viele Zuseher Oberhauser einen raschen Wechsel zur privaten Konkurrenz: "Es ist unglaublich, was der ORF da macht und wen er da verliert! Ich wünsche Ihnen das Allerbeste und hoffe, Sie bald in einem anderen Sender zu sehen!"