Das personelle Erdbeben am Wiener Küniglberg fordert das nächste prominente Opfer: Moderator Norbert Oberhauser hat am Freitag völlig überraschend sein bevorstehendes Aus beim ORF öffentlich gemacht. Mitte 2027 wird die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Publikumsliebling beendet.

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Ein personeller Paukenschlag erschüttert das ORF-Zentrum am Küniglberg: Mit dem bevorstehenden Abschied von Publikumsliebling Norbert Oberhauser bricht für den Moderator sein letztes Halbjahr beim öffentlich-rechtlichen Sender an. Die Nachricht schlug in der heimischen Medienbranche wie eine Bombe ein. Vor allem in den sozialen Netzwerken entlud sich unmittelbar nach Bekanntwerden eine Welle der Fassungslosigkeit und kaum verhohlener Kritik am Kurs der Chefetage.

Kollegen unter Schock

Besonders deutlich wurde ORF-Gesundheitsexpertin Christine Reiler, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube machte: "Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr. Meine Meinung dazu kennst du, aber ich kann sie leider nicht hier schreiben. Fühl dich gedrückt. Drinks gehen auf mich." Auch frühere Weggefährten ließen nicht lange auf sich warten: Seine langjährige Ex-Puls-4-Partnerin Johanna Setzer bot ihm mit feinem Humor prompt Asyl an ("Komm zurück zu mir!"), während Wetter-Anker Sigi Fink und TV-Kollegin Petra Stumpf das schmerzhafte Loch bedauerten, das Oberhausers Abgang im Programm hinterlassen wird.

Systematischer Kahlschlag: Wenn verdiente Ikonen weichen müssen

Der Abschied des beliebten Moderators – der einst auf dem Dancing Stars-Parkett für Furore sorgte – ist am Küniglberg längst kein Einzelfall mehr. Vielmehr reiht er sich nahtlos in eine beispiellose Demontage-Welle ein, die den Sender seit Monaten im Würgegriff hält. Im Spannungsfeld zwischen rigiden Sparvorgaben und einer forcierten Verjüngung des Bildschirms geraten verdiente Routiniers zusehends auf das Abstellgleis.

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Erst kürzlich sorgte die Degradierung von Sport-Urgestein Rainer Pariasek für heftige Debatten, der nach Jahrzehnten im Rampenlicht die Leitung des prestigeträchtigen WM-Studios an jüngere Kräfte abtreten musste und sich nun mit Interviews im Zielraum begnügen darf.

Verjüngungs-Wahn im Vorabend

Auch im Vorabendbereich blieb zuletzt kaum ein Stein auf dem anderen. Beim Magazin-Flaggschiff "Studio 2" mussten profilierte Publikumsmagneten wie Publikumsliebling Verena Scheitz und Multitalent Martin Ferdiny weichen. Selbst renommierte News-Gesichter wie Birgit Fenderl fielen internen Umstrukturierungen zum Opfer und machten Platz für jüngere, budgetschonende Alternativen.

Der eiserne Sparkurs der Geschäftsführung fordert immer mehr prominente Köpfe, die das Vertrauen der Zuseher über Jahre aufgebaut haben. Für Oberhauser beginnt nun der Countdown am Küniglberg – während hinter den Kulissen die bange Frage lautet, wen die eisige Kündigungswelle als Nächstes trifft.