All jene, die in Sudern maturiert haben, bekommen von Ingrid Diem eine komische Anleitung zum Chillaxen und zur Meisterschaft in "Net ärgern – wundern!".

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In dem Solo-Programm von Ingrid Diem werden beliebte Alltagsärgerlichkeiten aus sehr gegensätzlichen Blickwinkeln beleuchtet und schließlich entwaffnet. Die neue Devise lautet, das Leben nach ewigem "ärgern müssen" einmal "chilly vanilly" zu nehmen, mehr zu grinsen und weniger zu raunzen.

Das dritte Solo-Comedy-Programm der Kabarettistin und Sängerin lädt dazu ein, nicht alles so ernst zu nehmen, und ist sehr unterhaltsam, durchzogen von bekannten, umgetexteten Welthits.

Alex List mit Atousa Mastan © Christian Kaisetr

Promis im Publikum

Die Premiere im Wiener CasaNova ließen sich unter anderem Sängerin Beatrice Turin, "Dancing Star" Herby Stanonik, Promi-Doc Atousa Mastan, Comedienne Su Mathurin sowie viele weitere Fans nicht entgehen.