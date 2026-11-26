Sorge um Medienunternehmer Christian Mucha: Nach einem Routineeingriff zur Zertrümmerung eines Nierensteins schwebte der Verleger im Wiener Rudolfinerhaus plötzlich in akuter Lebensgefahr. Im oe24-Gespräch schildert Mucha nun die dramatischen Stunden auf der Intensivüberwachung und gesteht einen folgenschweren Fehler bei der Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten.

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Was als medizinischer Routineeingriff geplant war, verwandelte sich für Verleger Christian Mucha in einen markerschütternden Überlebenskampf. Nach quälenden Stunden des Bangens meldete sich der Medien-Zar aus dem Wiener Rudolfinerhaus mit dramatischen Neuigkeiten: Nur um Haaresbreite schrammte er an einer tödlichen Katastrophe vorbei.

Bereits am Mittwoch ließ ein Foto aus dem Spitalsbett seine Community den Atem anhalten. Mucha klagte über unerträgliche Schmerzen: "Heute erneut im Spital gelandet! Rudolfinerhaus. The never ending story. Mir reicht’s echt schon." Bei dem Versuch, einen lästigen Nierenstein per Stoßwelle zu zertrümmern, hatte sich ein gigantischer Bluterguss um das Organ gebildet. Das Perfide daran: Weil die Nierenwerte im Keller waren, konnten die Mediziner kein Kontrastmittel spritzen, um potenziell tödliche innere Blutungen zweifelsfrei auszuschließen.

Aspirin-Panne brachte den Verleger an den Abgrund

Am Telefon mit oe24 offenbarte Mucha nun schonungslos die ganze Wahrheit – und nahm sich dabei kein Blatt vor den Mund. Eine fatale Unachtsamkeit seinerseits hatte die Ärzte in helle Panik versetzt: "Ich war tatsächlich in Lebensgefahr, weil ich einen Fehler gemacht habe. Der Arzt hat mich gefragt, wann ich zuletzt Aspirin C genommen habe und ich wusste es nicht genau. Es verdünnt das Blut und bei der Behandlung entstand ein Hämatom. Ein Bluterguss über die gesamte Niere. Wenn das aufgeht, verblutet man!"

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Die Nacht glich einem Ritt auf der Rasierklinge: Der Verleger musste rund um die Uhr monitorüberwacht werden, die Blaulicht-Fahrt ins Wiener AKH für eine Not-Operation war bereits auf Schiene. "Meine Aorta ist auch nicht ganz in Ordnung, aber es geht bergauf", so ein sichtlich mitgenommener Mucha.

Ehefrau Ekaterina nach Horror-Nacht erschüttert

Wie groß die Todesangst am Spitalsbett war, lässt das Statement seiner Ehefrau Ekaterina Mucha erahnen. Tief gezeichnet zog die Verlegerin die Notbremse und verabschiedete sich vorerst aus den sozialen Netzwerken: "Die letzten beiden Tage waren wohl die schwierigsten, härtesten und herzzerreißendsten meines Lebens. Ich werde mich daher für eine Weile aus der digitalen Welt zurückziehen."

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Dass sich Muchas Werte nach dem dramatischen Zwischenfall langsam stabilisieren und das rettende AKH-Team vorerst im Standby bleiben durfte, lässt Familie und Freunde nach einer schlaflosen Zitter-Nacht zumindest vorsichtig aufatmen.