Tourstart in Wien: Zum 10-jährigen Jubiläum von "Palmen aus Plastik" liefern RAF Camora und Bonez MC am Freitag in der Stadthalle die Highlights der Trilogie als Bombast-Show. 2027 hat man damit das Happel Stadion im Visier.

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2016 lieferten RAF Camora und Bonez MC die Kollaboration "Palmen aus Plastik" und lösten damit ein Chart-Beben aus: Über 400.000 verkaufte CDs, mehr als 1,3 Milliarden Streams, drei Mal Platin und satte 173 Wochen in den Austria Top 40. Dazu Platz 1 in Deutschland und der Schweiz, sowie Platz 2 in Österreich. 2018 kam die Fortsetzung und 2022 wurde die Trilogie finalisiert. Auch mit einer gemeinsamen Tour. Jetzt, pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum, gibt’s unter dem Motto "Noch ein letztes Mal" das große Konzert-Revival.

Hit-Giganten: Bonez MC und Raf Camora. © Barracuda Music

Am Freitag (27. November) zünden RAF und Bonez in der Wiener Stadthalle das erste von insgesamt 14 Arena-Konzerten im deutschsprachigen Raum. Dazu sind in Österreich unter dem Motto "10 Jahre Palmen aus Plastik" auch die Auftritte beim Airdrenaline-Festival im Innsbrucker Bergisel Stadion (28. November), in der Grazer Stadthalle (30. November) und erneut in der Wiener Stadthalle (14. Dezember) angesetzt.

Schon 20019 ließen Raf Camora & Bonez MC die Stadthalle ausflippen. © Zeidler

2027 steht für RAF Camora und Bonez MC sogar ein Gastspiel im Happel Stadion im Raum. Als Highlight der großen Open-Air-Tournee für die schon Auftritte in u.a. Stuttgart, Hamburg und Berlin fixiert sind. Das Happel hat RAF ja schon seit 2023 im Visier.

Raf Camora und Bonez MC bringen ihre "10 Jahre Palmen aus Plastik"-Tour jetzt nach Wien, Innsbrucker und Graz. © Barracuda Music

Die Show, für die RAF und Bonez mit Wegbegleitern wie Gzuz, Maxwell, Gallo Nero oder Sa4 in Barcelona geprobt haben, verbindet Songs aus der gesamten "Palmen aus Plastik"-Reihe rund um Chart-Kracher wie "500 PS", "Ohne mein Team", "Palmen aus Plastik" oder "Letztes Mal" zu einem großen Bombast-Spektakel. Unzählige Feuer-Salven und opulente Video-Show inklusive.

Samsung verlost ein Meet & Greet mit RAF. © Samsung

Cool: Mit Samsung gibt es sogar ein Exklusives Meet & Greet zum Auftakt der "10 Jahre Palmen aus Plastik" Tour am 27. November in der Wiener Stadthalle zu gewinnen.