Der ORF lüftet das Geheimnis um die 17. Staffel des beliebten Show-Flaggschiffs "Dancing Stars" und präsentiert die ersten fünf prominenten Teilnehmer für das Tanzparkett.

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Das wilde Rätselraten auf den Fluren des ORF hat endlich ein Ende: Nach wochenlangem Getuschel über mögliche Kandidaten und Absagen-Hagel ließ der Sender am Mittwochabend die Katze aus dem Sack! Ab dem 26. Februar 2027 heißt es auf ORF 1 und ORF ON wieder "Alles Walzer" – und die erste Hälfte der zehn Promi-Kandidaten für die 17. Staffel steht offiziell fest. Durch die zehn Live-Shows führt auch diesmal gewohnt charmant das bewährte Erfolgs-Duo Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Vom Dialekt-Pop bis zur Wetterkarte

Das Feld der ersten fünf Parkett-Aspiranten präsentiert sich bunt gemischt und verspricht reichlich Zündstoff im Parkett-Zirkus. Mit Dialekt-Popstar Chris Steger holt sich der Sender einen echten Publikumsmagneten ins Boot. Ihm folgen Lifestyle-Unternehmerin und Influencerin Karin Teigl (alias Constantly K), die Kabarettistin Marina Lacković (alias Malarina) sowie die ehemalige Para-Skirennläuferin Barbara Aigner. Den humorvollen Schlusspunkt der ersten Runde setzt ORF-Chefmeteorologe Marcus Wadsak, der die Wetterkarte vorübergehend gegen die Tanzschuhe tauscht – bleibt zu hoffen, dass ihm die strenge Jury keine Schlechtwetter-Front beschert!

20 Jahre Woman Geburtstagsfest und Fest der Frauen - Jubiläumsfeier im Palais Coburg, Wien, 26.8.2021, - Karin TEIGL © Andreas Tischler / Vienna Press

"Dass mir die Partnerin die Wadln virerichtet!"

Der Respekt vor den schweißtreibenden Trainingswochen ist bei den frisch gebackenen Promi-Tänzern gewaltig. Die Vorerfahrung beschränkt sich bei den meisten auf verstaubte Erinnerungen an den Schultanzkurs oder frühe Kindheitsauftritte.

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Dialekt-Sänger Chris Steger blickt dem schweißtreibenden Drill jedenfalls mit feinstem Humor entgegen und hofft schlichtweg auf eine strenge Hand an seiner Seite: "Ich hoffe, dass mir meine Tanzpartnerin die Wadln virerichtet!"

103. Jägerball, Patronanz Bundesland Salzburg, Wiener Hofburg, Wien, 26.1.2026, - Chris STEGER (Portrait) © Andreas Tischler / Vienna Press

Nach den turbulenten Spekulationen der letzten Wochen bedeutet die Präsentation für den Sender einen echten Befreiungsschlag. Einen ersten Vorgeschmack gibt es am 19. Februar in der TV-Doku "Dancing Stars – Die Promis sind startklar", bevor am 26. Februar um 20.15 Uhr der eigentliche Wettkampf startet. Welche fünf weiteren Promis das Feld komplettieren, bleibt vorerst das spannendste Rätsel des Küniglbergs.