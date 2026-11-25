Ihr Terminkalender glüht, ganz wie zu Richards besten Zeiten! Bevor Simone Lugner am 18. Dezember, im bitteren Stiftungsstreit erneut vor Gericht steht, jagt sie derzeit von einem Event zum nächsten.

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Er hätt’ sein "Bienchen" wohl gern begleitet: Der Terminkalender von Simone Lugner erinnert derzeit verblüffend an den ihres verstorbenen Gatten Richard. Die Baumeister-Witwe zieht ein Society-Programm durch, das selbst Party-Profis ins Schwitzen bringt. Am Donnerstag bittet sie zum exklusiven Longevity-Talk, danach geht es direkt zu Adi Weiss in den Podcast. Am Samstag glänzt sie bei Bea Turins "Christmas Melody", bevor in der Folgewoche ein wahrer Marathon aus Charity-Events und Punscheinladungen wartet.

Ihr Anwalt Florian Höllwarth hat der Stiftung ein Angebot unterbreitet, nach dem Simone auf ihr Wohnrecht in der Döblinger Villa sowie auf ihre Firmenanteile verzichten würde. Als Gegenleistung verlangt sie vier Millionen Euro in bar und eine lebenslange monatliche Rente von 12.000 Euro, was sich hochgerechnet auf rund zehn Millionen Euro beläuft. Die Lugner Privatstiftung hat diese Forderungen jedoch einmal mehr entschieden zurückgewiesen.

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Nach Angaben der Stiftung stehen der Witwe aus der Erbschaft rund 1,5 Millionen Euro sowie die entsprechenden Firmenanteile zu. Ein Entgegenkommen der Stiftung ist nicht in Sicht, zumal klargestellt wurde, dass es bei den Anteilen der Lugner City wie bisher keine Gewinnausschüttungen geben wird, da alle Gewinne reinvestiert werden.

Sollte Simone den Prozess um das Wohnrecht verlieren, droht ihr neben dem Auszug auch eine saftige Nachzahlung des jährlichen Benutzungsentgelts von 60.000 Euro.

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Es bleibt also auch weiterhin spannend. Damit könnte sich der Prozess, auch wenn im Dezember die letzten Zeugen in den Stand treten, noch über Jahre ziehen.