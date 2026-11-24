Zum Auftakt der 14. Auflage des Filmfestival Kitzbühel hat Schauspieler Franco Nero einen Tag nach seinem 85. Geburtstag den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhalten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Eröffnung des Filmfestivals Kitzbühel ging am Dienstagabend über die Bühne und markierte zugleich den Startschuss durch Festivalleiter Markus Mörth mit der Österreich-Premiere von "Eurotrash". Das Festival widmet sich der Nachwuchsförderung und hat sich über die Jahre zu einem Anziehungspunkt für die gesamte deutschsprachige sowie internationale Filmszene entwickelt.

Michael Reisch und Patrizia Aulitzky © BrauerPhotos / G.Nitschke

Ehrenring als Hommage an Paraderolle

Überreicht wurde die Auszeichnung an Franco Nero von Franziskus Kriegs-Au. Nero erhielt einen Ehrenring mit der Gravur "Django Nero" – eine Anspielung auf seine Paraderolle "Django". Im Laufe seiner Karriere verkörperte der Schauspieler in über 250 Filmen mehr als 35 Nationalitäten. Die Laudatio auf Nero kam von keinem geringerem als Philipp Hochmair, der 2024 in der Gamsstadt selbst gewürdigt wurde.

Charolin Sinemus und Fanny Stapf © BrauerPhotos / G.Nitschke

Auf der Bühne fand Franco Nero emotionale Worte über seine Leidenschaft für das Kino: "Ich liebe den Film! Kino ist wie eine große Stadt, in der Menschen aller Herkunft ein Haus und alle Träume ein Zuhause haben. Kino ist Freiheit: Wo es kein Kino gibt, gibt es keine Freiheit. In meiner Karriere durfte ich mit Königinnen, Königen und Präsidenten essen, einfache Menschen waren mir immer lieber – sie sind weiser."

Simon Morzé und Claudia Kottal © BrauerPhotos / G.Nitschke

Zahlreiche Gäste bei Österreich-Premiere

Zur Premiere von "Eurotrash" im Rahmen der Festivaleröffnung begrüßten Initiator Michael Reisch und Festivalleiter Markus Mörth zahlreiche Persönlichkeiten aus Film, Medien und Wirtschaft. Unter den Gästen befanden sich Schauspielerin Claudia Kottal, Filmproduzent Danny Krausz, Künstlerin Carola Lindenbauer, Schauspieler Simon Morzé, Designernin Carolin Sinemus, ORF-Moderatorin Fanny Stapf und zahlreiche weitere Gäste.