Ehrenring für Django
Starbesetzter Auftakt in Kitzbühel: Franco Nero ausgezeichnet
Die Eröffnung des Filmfestivals Kitzbühel ging am Dienstagabend über die Bühne und markierte zugleich den Startschuss durch Festivalleiter Markus Mörth mit der Österreich-Premiere von "Eurotrash". Das Festival widmet sich der Nachwuchsförderung und hat sich über die Jahre zu einem Anziehungspunkt für die gesamte deutschsprachige sowie internationale Filmszene entwickelt.
Ehrenring als Hommage an Paraderolle
Überreicht wurde die Auszeichnung an Franco Nero von Franziskus Kriegs-Au. Nero erhielt einen Ehrenring mit der Gravur "Django Nero" – eine Anspielung auf seine Paraderolle "Django". Im Laufe seiner Karriere verkörperte der Schauspieler in über 250 Filmen mehr als 35 Nationalitäten. Die Laudatio auf Nero kam von keinem geringerem als Philipp Hochmair, der 2024 in der Gamsstadt selbst gewürdigt wurde.
Auf der Bühne fand Franco Nero emotionale Worte über seine Leidenschaft für das Kino: "Ich liebe den Film! Kino ist wie eine große Stadt, in der Menschen aller Herkunft ein Haus und alle Träume ein Zuhause haben. Kino ist Freiheit: Wo es kein Kino gibt, gibt es keine Freiheit. In meiner Karriere durfte ich mit Königinnen, Königen und Präsidenten essen, einfache Menschen waren mir immer lieber – sie sind weiser."
Auch interessant
Zahlreiche Gäste bei Österreich-Premiere
Zur Premiere von "Eurotrash" im Rahmen der Festivaleröffnung begrüßten Initiator Michael Reisch und Festivalleiter Markus Mörth zahlreiche Persönlichkeiten aus Film, Medien und Wirtschaft. Unter den Gästen befanden sich Schauspielerin Claudia Kottal, Filmproduzent Danny Krausz, Künstlerin Carola Lindenbauer, Schauspieler Simon Morzé, Designernin Carolin Sinemus, ORF-Moderatorin Fanny Stapf und zahlreiche weitere Gäste.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden