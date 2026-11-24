Wolfgang Ambors muss sein für heute geplantes "Pur"-Finale in Ried absagen. Die Stimme ist weg! Das Konzert wird aber am 12. Dezember nachgeholt.

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Das für heute Dienstag 24. November geplante allerletzte Österreich-Konzert von Wolfgang Ambros unter dem Motto "Pur" in Ried im Innkreis fällt leider flach. Der Austropop-Kaiser hat nach einer Erkältung keine Stimme mehr. Das Konzert wurde abgesagt wird aber am 12. Dezember nachgeholt.

Wolfgang Ambros wollte im Dreiklang mit Günter Dzikowski und Roland Vogl aufspielen. © Thomas Zeidler

Wie die Besucher des gestrigen Konzerts in Gmunden wissen, hat sich Wolfgang eine heftige Erkältung eingefangen. Leider hat sich heute früh herausgestellt, dass Wolfgangs Stimme nun ganz weg ist. Er kann heute Abend definitiv nicht singen," erklärt das Ambros Team die Absage in einem Fan-Chart.

Das ausverkaufte Konzert im OÖV Saal in Ried wurde bereits auf den 12. Dezember verschoben. Die bereits gekauften Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit.

Stimme weg. Ambros kann heute nicht in Ried singen. Konzert wird am 12. Dezember nachgeholt. © Thomas Zeidler

Am Donnerstag hätte Ambros noch einen weiteren "Pur" Auftritt in Gersthofen, Deutschland geplant. Jetzt hofft er, dass die Erkältung bis dahin wieder abgeklungen ist und Stimme wieder fit . "Ob Wolfgang das ausverkaufte Konzert übermorgen in Gersthofen spielen kann, entscheidet sich morgen Vormittag."