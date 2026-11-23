Charity-Eisstock
Promis begeben sich für guten Zweck auf dünnes Eis
Zahlreiche prominente Gäste sowie Partner:innen und Unterstützer:innen griffen beim Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn für den guten Zweck zum Eisstock. Der Erlös des Charity-Turniers kommt "Licht ins Dunkel" zugute.
Einladung in den Ehrenhof
Auf Einladung von Imperial Markets und der Schönbrunn Group tauschten die geladenen Persönlichkeiten aus Musik, Unterhaltung, Sport und Medien für einen Abend Bühne, Fernsehstudio und Sportplatz gegen die Eisstockbahn im Ehrenhof. Begrüßt wurden die Teilnehmer:innen von Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin der Imperial Markets GmbH, sowie Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group.
Prominente Gäste auf dem Eis
Auf der Bahn waren Ö3-Moderatorin Sylvia Graf, die Musiker Andy Lee Lang und Lucas Fendrich sowie Kabarettist und Schauspieler Christoph Fälbl vertreten. Ebenfalls mit dabei waren Schauspielerin und Sängerin Evelyn Ruzicka, Beachvolleyball-Legende Oliver Stamm und Fußball-Experte Andreas Ivanschitz.
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Gemeinsamer Einsatz im Mittelpunkt
Neben den prominenten Teilnehmern begleiteten zahlreiche Partner und Unterstützer des Weihnachtsmarkts den Abend und die gemeinsame Spendenaktion. Sportlicher Ehrgeiz, Teamgeist und das Engagement für "Licht ins Dunkel" prägten das gesamte Charity-Turnier am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn.
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