Star-Sängerin überrascht mit neuem Look - nur wenige Wochen nach der Trennung von Ehemann Florian Fischer.

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So hat man Sarah Connor (46) wohl noch nie - oder zumindest schon sehr lange nicht mehr gesehen. Die Star-Sängerin hat sich einen neuen Look zugelegt und überrascht ihre Fans mit einem Posting auf Instagram.

Kaum wieder zu erkennen: In einer Foto-Serie präsentiert sich Connor jetzt mit dunklen Haaren - eine völlige Typveränderung. War sie doch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ihrer Karriere als Super-Blondine weit über die deutschen Grenzen hinaus berühmt.

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Neuer Look nur zwei Monate nach Ehe-Aus

Sarah Connor und Ehemann Florian Fischer © imago

Ganz neu ist der dunkle Look bei ihr übrigens nicht. Mit ihrer Haarfarbe experimentiert Sarah Connor immer wieder. 2018 zeigte sie sich mit einem brünetten Kurzhaarschnitt. 2021 trug sie ihre Haare bunt. Im Januar 2024 überraschte sie ihre Fans schon einmal mit einem satten Dunkelbraun. Danach kehrte sie aber immer wieder zu ihrem blonden Markenzeichen zurück.

Die neueste Haarveränderung kommt zu einer besonderen Zeit. Erst im September hatte Sarah Connor bei Instagram öffentlich gemacht, dass ihre Ehe mit Manager Florian Fischer zu Ende ist. "Wir sind bereits seit dem Frühjahr kein klassisches Ehe-Paar mehr." Von einer Scheidung sei aber vorerst noch keine Rede. "Ab und zu schlafen wir auch noch miteinander", so Connor offenherzig.