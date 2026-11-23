Kabarettist Dieter Nuhr hat ein Hodgkin-Lymphom öffentlich gemacht und sagt wegen seiner anstehenden Therapie alle Auftritte sowie Sendungen bis zum Frühjahr ab.

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Der 66-jährige Dieter Nuhr gab auf Instagram bekannt, dass bei ihm ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde und er sich nun einer Therapie unterziehen muss. Alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr sind abgesagt, darunter auch der Jahresrückblick. In seinem Statement im Wortlaut schrieb er: "Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht: Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Das ist, auch wenn der Name übel klingt, sehr gut heilbar. Ich muss allerdings eine Therapie machen. Deshalb muss ich ab sofort alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr absagen. Leider fällt damit auch der Jahresrückblick aus. Eieiei! Passt mir gar nicht… Habe so viel Material… Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!"

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Auftritt und Schal in Zwickau

Noch in der Stadthalle in Zwickau trat Dieter Nuhr mit seinem Programm "Nuhr auf Tour 2026" auf und trug dabei einen Schal um den Hals. Ob das mit der Erkrankung zusammenhängt, ist nicht bekannt; beim Hodgkin-Lymphom sind häufig die Lymphknoten im Hals- und Nackenbereich betroffen. Zwei Tage nach dem Auftritt machte er die Krebserkrankung öffentlich, die das Leben des 66-Jährigen von einem Moment auf den anderen verändert und die nächsten Monate durch Ärzte und Therapie bestimmt, während er bereits auf den "Neustart" blickt.

Krankheitsbild und offene Fragen

Beim Hodgkin-Lymphom handelt es sich um eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems, zu dem unter anderem die Lymphknoten gehören. Die Diagnose zählt zu den vergleichsweise gut behandelbaren Krebserkrankungen, wobei sich die Behandlung unter anderem nach dem Stadium richtet und häufig Chemotherapie sowie teilweise zusätzlich Strahlentherapie zum Einsatz kommen. In welchem Stadium die Erkrankung entdeckt wurde und welche Therapie konkret geplant ist, machte Nuhr bislang nicht öffentlich.