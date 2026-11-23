Ein geplanter Versöhnungsversuch zwischen Menowin Fröhlich und Oliver Pocher ist bei einem Live-Auftritt des Podcasts "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi in Leipzig völlig eskaliert.

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Eigentlich wollte der 39-jährige DSDS-Star Menowin Fröhlich beim Live-Podcast von Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (34) einen alten Streit beilegen. Zuvor hatte Pocher wiederholt Witze über Fröhlichs frühere Finanz- und Gewichtsprobleme gemacht, woraufhin Fröhlich ihn im August aufgefordert hatte, ihn zur Aussprache in den Podcast einzuladen. Besonders sensibel reagiert der neunfache Vater, wenn es um seine Ex-Partnerin Sabrina geht, die Mutter seiner ersten drei Kinder und zugleich seine Cousine. Als Pocher vor Publikum erneut stichelte und sagte: "Vielleicht bums‘ ich auch nochmal meine Cousine.", überschritt das für Fröhlich eine Grenze.

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Beschimpfungen und Abbruch auf Bühne

Menowin Fröhlich beschimpfte Pocher daraufhin wüst und unter der Gürtellinie. Auf der Bühne erklärte er: "Ich bin hier hergekommen, um mit dir ein normales Gespräch zu führen. Wenn du gern deine Cousine bumsen möchtest, dann kannst du das gern in Zukunft machen. Aber du redest nicht über meine Familie, bitte." Anschließend brach er seinen Auftritt ab und verließ den Saal – ebenso wie sein ältester Sohn Joel, der im Publikum saß. Pocher und Lombardi führten ihr Programm trotz des Vorfalls zu Ende.

Oliver Pocher © Getty Images

Statement auf Instagram nach Eklat

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Einen Tag nach der Eskalation äußerte sich Menowin Fröhlich auf Instagram: "Man kann Comedy machen. Man kann provozieren, polarisieren und auch über Menschen Witze machen. Das gehört zur Unterhaltung. Aber wenn man anfängt, die Mutter meines Kindes zum Thema von Spott zu machen, und das auch noch in Anwesenheit meines Sohnes geschieht, dann hört für mich der Spaß auf." Oliver Pocher bestätigte den Vorfall gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung, wollte aber keinen weiteren Kommentar abgeben.