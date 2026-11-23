Beim Benefiz-Flohmarkt für die vierjährige Leonie in Wien-Penzing kamen dank Kindern, Promis und eines anonymen Spenders schließlich 15.000 Euro zusammen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Punkt 11 Uhr startete am Wochenende der Benefiz-Flohmarkt für die vierjährige Leonie im vorweihnachtlich geschmückten Hobbyraum in Penzing. Kinder boten Spielsachen an dekorierten Tischen für den guten Zweck an, während Leonie in Essen in Deutschland eine fast achtwöchige Strahlentherapie gegen einen Gehirntumor absolviert.

Promis und Wuzzler-Schmäh

Ex-Nationalteamkapitän Andi Ivanschitz wurde von Moderator Manfred Brunner und Organisator Thomas Hetlinger begrüßt, gab Autogramme und überwies großzügige 400 Euro über GoFundMe. Alkbottle-Sänger Roman Gregory zeigte sich ebenfalls bewegt: "Es ist schrecklich, wie sehr die kleine Maus unter ihrem Gehirntumor leiden muss. Wir können nur hoffen, dass die Ärzte ihre Schmerzen in den Griff bekommen und ihr auf dem Weg zur Heilung helfen können." Die Rapid-Legenden Zoran Barišić und Stephan Marasek traten gegen Spenden am Wuzzler an, wobei Marasek nach einem Tor scherzte: "Wenn du Komiker im Mai 1996 im Finale genauso schön getroffen hättest, hätten wir den Cup-Pokal nach Österreich geholt!"

Andreas Ivanschitz © Christine Fröschl

Versteigerung und 15.000 Euro

Bei der Versteigerung brachte ein signiertes SK-Rapid-Trikot inklusive Unterschrift von Hans Krankl 380 Euro, ein signiertes Harry-Kane-Trikot erzielte nach telefonischem Mitbieten von Hermann Schabereiter 800 Euro. Nach einem gezeigten Spendenscheck über 11.897 Euro spielte Roman Gregory eine Videobotschaft von Leonies Mutter ab, in der sie sagte: "Ich kann meine Gefühlswelt derzeit gar nicht beschreiben. Aber ich danke jedem Einzelnen von euch aus tiefstem Herzen für eure Unterstützung. Leonie und ich werden gemeinsam gegen diesen hartnäckigen Gehirntumor kämpfen." Ein anonymer Spender erhöhte die Summe schließlich auf 15.000 Euro, worüber sich auch die Organisatoren Elena und Thomas Hetlinger sowie Manfred Brunner freuten und erklärten: "Es war ein Tag, an dem Kinder und Erwachsene gezeigt haben, was soziales Denken und gelebte Menschlichkeit wirklich bedeuten. So ein Tag, so wunderschön wie heute – so ein Tag, der dürfte nie vergehen!"