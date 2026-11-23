Kurz nach ihrer Hochzeit in Kalifornien setzen Miley Cyrus und Maxx Morando ein dauerhaftes Zeichen ihrer Verbundenheit. Das frisch vermählte Paar ließ sich die Vornamen des jeweils anderen auf die Hüfte tätowieren und präsentierte das Ergebnis auf Instagram.

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Sängerin Miley Cyrus (33) und Schlagzeuger Maxx Morando (28) haben ihr Eheversprechen mit einem besonderen Liebesbeweis unterstrichen.

Traumhochzeit im kleinen Kreis

Wie Schwarz-Weiß-Aufnahmen des US-Tattoo-Künstlers Jamie Gene Lopez (30) vom Sonntag auf Instagram zeigen, ließen sich beide den Vornamen in Großbuchstaben stechen. Während Cyrus nun den Namen ihres Ehemannes auf der rechten Hüfte trägt, ziert der Schriftzug "MILEY" im selben Stil die linke Hüfte des 28-Jährigen.

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Viele Tattoos

Um die frischen Motive zu präsentieren, knöpfte das eng umschlungene Paar auf den Fotos seine Jeans auf. Für die Musikerin, die eigenen Angaben zufolge über mehr als 70 Tätowierungen verfügt, ist der Körperschmuck eine dauerhafte Ergänzung zum Ehering, obwohl sie 2025 gegenüber der "New York Times" einräumte, rund 80 Prozent ihrer bisherigen Tattoos rückblickend als Fehler zu betrachten.

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Kleiner Kreis bei Hochzeit

Die Tattoo-Session folgte unmittelbar auf die Eheschließung am Samstag, dem 21. November, im kalifornischen Palm Springs. Gefeiert wurde im privaten Kreis von Familie und Freunden. Auf eigenen Hochzeitsfotos zeigte Cyrus ihren Braut-Look: ein langärmeliges Seidenkleid von Saint Laurent aus der Feder von Anthony Vaccarello (44), während Morando einen schwarzen Smoking desselben Modehauses trug. Unter den Gratulanten befand sich auch Supermodel Naomi Campbell (56), die dem Paar alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg wünschte.