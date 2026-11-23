Das neue Tribute von Panem“-Prequel "Sunrise on the Reaping" lässt Hollywood jubeln: drittbester Kinostart des Jahres in den USA und schon 225 Millionen Dollar Kassa weltweit. Auch in Österreich winkt Platz 1.

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120 Millionen Dollar Kassa in den USA und 225 Millionen Dollar weltweit. Megastart für das brandneue "Tribute von Panem"-Prequel "Sunrise on the Reaping". Die 50. Hungerspiele rund um den jungen Haymitch Abernathy (Joseph Zada) und Präsident Snow (Ralph Fiennes) haben dieses Wochenende in den USA nicht nur den weltweiten Start seines 2023-Vorgängers "Songbirds & Snakes" um über 50 Prozent übertroffen, sondern auch gleich den drittbesten US-Auftakt des Jahres hingelegt. 56 Millionen Dollar am Starttag. Nur "Spider-Man; Brand New Day" (169,84 Millionen Dollar) und „Toy Story 5“(63,5 Millionen Dollar) legten noch besser los.

Haymitch & Maysilee kämpfen in "Sunrise on the Reaping" bei den 50. Hungerspielen um's Überleben. © IMAGO/Landmark Media

Das ist der Trailer zum neuen Filmhit "Panem":

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In Großbritannien gab es mit 17,4 Millionen Dollar Kassa sogar den erfolgreichsten Start aller Zeiten für einem "Panem"-Film. In Deutschland wurden seit Donnerstag über 565.000 Kinotickets verkauft. Macht satte 7,4 Millionen Euro Kassa. Mit 490.000 Besucher am Wochenende lockte "Panem" viermal (!) so viele Beuscher in die deutschen Kinos als der zweitplatzierte Film "Der perfekte Urlaub" Auch in Österreich gilt für "Sunrise on the Reaping". Platz 1 als so gut wie sicher.