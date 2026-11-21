Medienberichten zufolge winkt Robert Pattinson (40) als neuem James Bond eine Rekordgage von bis zu 89 Millionen Euro – während Fans im Netz heftig über seine Verpflichtung diskutieren.

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Wie die britischen Medien "Mirror" und "Daily Mail" berichten, soll Robert Pattinson (40) für seine Hauptrolle in den drei kommenden James-Bond-Filmen bis zu 89 Millionen Euro kassieren. Schon für seinen ersten Screentest habe der Brite knapp eine Million Euro erhalten. Laut Insidern umfasst der Vertrag mit Amazon MGM Studios drei Filme – das Studio selbst schweigt offiziell zu den kolportierten Zahlen.

Sonderklausel und Vergleich mit Daniel Craig

Mit der kolportierten Summe erreicht Pattinson gleich zum Start seiner 007-Ära ein Gehaltsniveau, das sein Vorgänger Daniel Craig (58) erst nach jahrelangem Erfolg mit den letzten beiden Bond-Filmen "Spectre" und "Keine Zeit zu sterben" erzielte. Zudem setzte der "Batman"-Star laut den Berichten eine besondere Klausel durch: Während andere Kandidaten einen Vertrag über vier Filme akzeptieren sollten, darf Pattinson nach drei Filmen neu verhandeln. PR- und Branchenexperten schätzen außerdem, dass durch Gewinnbeteiligungen an den Kinoerlösen sowie exklusive Werbeverträge mit Luxusmarken – etwa Uhren-, Anzug- und Sportwagenherstellern – zwei bis drei weitere Millionen hinzukommen könnten.

Daniel Craig © AFP

Geteilte Fan-Meinungen im Netz

Während die Zahlen für Aufsehen sorgen, stößt die Besetzung des früheren "Twilight"-Stars nicht überall auf Begeisterung. Allein in den ersten 15 Stunden wurde der Beitrag zur Bekanntmachung über 60.000 Mal kommentiert – und die Reaktionen gehen weit auseinander. Ein User fragte etwa: "Ich liebe ihn, aber gab es wirklich keinen anderen Schauspieler auf der Welt?" Ein anderer Kommentar fiel noch deutlicher aus: "Stell dir vor, man muss Bond neu besetzen, während es Henry Cavill gibt – und macht stattdessen das. Der Fehlgriff des Jahrhunderts!" Manchen gilt Pattinson schlicht als zu bekannt für die Rolle.

Rückendeckung als "Ikone der Gen Z"

Gleichzeitig bekommt der 40-Jährige jedoch auch viel Zuspruch aus der Community. "Zuerst Batman und jetzt James Bond – unglaublicher Lebenslauf", lobt ein Fan im Netz, während andere den Briten als "Ikone der Gen Z" feiern.