"Die Tribute von Panem" schlagen mit "Sunrise on the Reaping" ein neues Kapitel auf. Die Story spielt 24 Jahre vor den Ereignissen rund um Katniss und verspricht wieder große Kassa.

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2012 lösten die "Tribute von Panem" rund um Jennifer Lawrence ein Kinobeben aus. 694 Millionen Dollar Kassa und eine Globe-Nominierung für den Soundtrack-Hit "Safe and Sound" von Taylor Swift. Es folgen drei weitere Filme sowie das 2023er Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" und insgesamt 3,3 Milliarden Dollar Kassa. Jetzt gehen die "Hungerspiele" weiter:

Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), der junge Haymitch (Joseph Zada) und Drusilla Sickle (Glenn Close) am Tag der Ernte in Distrikt 12. © Constantin Film

Der neue Kinofilm "Sunrise on the Reaping" setzt 24 Jahre vor den Ereignissen rund um Katniss Everdeen an und beleuchtet die 50. Hungerspiele rund um den 16-jährigen Haymitch Abernathy (Joseph Zada) aus Distrikt 12, der in den späteren Filmen gespielt von Woody Harrelson als Mentor von Katniss Everdeen und Peeta Mellark agiert.

Liebe in District 12. Dove Baird (Whitney Peak) & Haymitch Abernathy (Joseph Zada) © Constantin Film

Anlässlich des Jubel-Jubiläums lässt das Kapitol doppelt so viele Tribute wie üblich antreten. Also 48. Haymitch wird nach einem Zwischenfall bei der Ernte als Ersatztribut ausgewählt und versucht mit Hilfe von Mit-Tributin Maysilee Donner (Mckenna Grace), die Spiele gegen das Regime von Präsident Snow (Ralph Fiennes) zu sabotieren. Auch weil er zurück zu seiner Freundin Dove Baird (Whitney Peak) in den Distrikt 12 will.

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Cool: Bei einer Hollywood Star-Parade rund um Fiennes, Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee), Elle Fanning (Effie Trinket), Glenn Close (Drusilla Sickle ) oder Kieran Culkin (Caesar Flickerman) kehren auch Woody Harrelson, Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson für kurze Cameo-Auftritte als erwachsener Haymitch, Katniss und Peeta zurück.

Ralph Fiennes spielt Präsident Snow. © Constantin Film

Optimistische Hollywood-Insider erwarten dafür am Wochenende zwischen 100 und 130 Millionen Dollar Kassa. Nach dem Opening-Flop von "Songbirds & Snakes" mit nur 44 Millionen Dollar ein mehr als starkes Comeback. Der Panem-Rekord von "Catching Fire", das 2013 mit 158 Millionen Dollar Kassa startete, bleibt aber unerreicht.