Nach der offiziellen Bestätigung von Robert Pattinson als neuem James Bond läuft in Hollywood das Rätselraten um die weibliche Hauptrolle auf Hochtouren. Gleich mehrere hochkarätige Schauspielerinnen werden in Branchenkreisen als künftige Partnerin an der Seite des britischen Geheimagenten gehandelt.

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Die wichtigste Personalie im berühmtesten Agenten-Franchise der Kinogeschichte ist entschieden. Amazon MGM Studios gab am 16. November offiziell bekannt, dass Robert Pattinson die Nachfolge von Daniel Craig antreten wird, der die Rolle der britischen Kultfigur in fünf Filmen verkörpert hatte. Für Pattinson, der bereits als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Saga Weltruhm erlangte und zuletzt als dunkler Ritter in "The Batman" überzeugte, hagelte es sogar royale Glückwünsche von König Charles und Königin Camilla. Inszeniert wird das mittlerweile 26. Abenteuer der Reihe von Star-Regisseur Denis Villeneuve, während das Drehbuch aus der Feder von Steven Knight stammt, dem Schöpfer des Serienerfolgs "Peaky Blinders". Wann der Streifen in den Kinos anlaufen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Die Favoritinnen für die weibliche Hauptrolle

Während die Besetzung von James Bond feststeht, ist die Rolle des Bond-Girls noch völlig offen. In der internationalen Berichterstattung taucht eine Reihe prominenter Namen immer wieder auf:

Margaret Qualley: Die US-Schauspielerin und Tochter von "Und täglich grüßt das Murmeltier"-Star Andie MacDowell gilt als eine der meistgenannten Kandidatinnen. Bekanntheit erlangte sie durch die gefeierte Netflix-Serie "Maid" sowie durch Auftritte in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" und dem Horror-Hit "The Substance".

Die US-Schauspielerin und Tochter von "Und täglich grüßt das Murmeltier"-Star Andie MacDowell gilt als eine der meistgenannten Kandidatinnen. Bekanntheit erlangte sie durch die gefeierte Netflix-Serie "Maid" sowie durch Auftritte in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" und dem Horror-Hit "The Substance". Zendaya: Stand in der Vergangenheit bereits mit Pattinson vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch schaffte sie als Rue Bennett im Serienhit "Euphoria". Als Chani in den "Dune"-Blockbustern arbeitete sie bereits eng und erfolgreich mit Regisseur Denis Villeneuve zusammen.

Stand in der Vergangenheit bereits mit Pattinson vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch schaffte sie als Rue Bennett im Serienhit "Euphoria". Als Chani in den "Dune"-Blockbustern arbeitete sie bereits eng und erfolgreich mit Regisseur Denis Villeneuve zusammen. Florence Pugh: Feierte große Erfolge mit "Midsommar" und "Little Women" und ist Kinofans weltweit als Yelena Belova aus dem Marvel-Universum bekannt. Auch sie besitzt einen direkten Draht zur Regie: In "Dune: Part Two" war sie als Prinzessin Irulan unter Villeneuves Regie zu sehen.

Feierte große Erfolge mit "Midsommar" und "Little Women" und ist Kinofans weltweit als Yelena Belova aus dem Marvel-Universum bekannt. Auch sie besitzt einen direkten Draht zur Regie: In "Dune: Part Two" war sie als Prinzessin Irulan unter Villeneuves Regie zu sehen. Sydney Sweeney: Machte sich vor allem mit den Serien "Euphoria" und "The White Lotus" einen Namen und feierte jüngst Kinoerfolge mit "Wo die Lüge hinfällt" und "Madame Web".

Machte sich vor allem mit den Serien "Euphoria" und "The White Lotus" einen Namen und feierte jüngst Kinoerfolge mit "Wo die Lüge hinfällt" und "Madame Web". Anya Taylor-Joy: Feierte ihren weltweiten Durchbruch mit dem Netflix-Hit "Das Damengambit" und glänzte danach in Kinoproduktionen wie "The Menu", "The Northman" sowie der Titelrolle in "Furiosa: A Mad Max Saga".

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Weitere prominente Anwärterinnen im Gespräch

Neben den fünf Top-Favoritinnen kursieren in Branchenmagazinen weitere hochkarätige Namen, die für das Casting des 26. Bond-Films in Betracht gezogen werden:

Oscar-Preisträgerin Margot Robbie

Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong’o

Hollywood-Star Adria Arjona

Charakterdarstellerin Emily Blunt

Marvel- und Kinostar Gemma Chan

Die japanisch-neuseeländische Darstellerin Anna Sawai

"Euphoria"-Star Hunter Schafer

Die Entscheidung der Produzenten und von Regisseur Denis Villeneuve wird mit Spannung erwartet, da die Rolle traditionell zu den begehrtesten Engagements der Filmbranche zählt.