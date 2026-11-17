Mit "Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" kehren am Donnerstag die Hunger Games auf die Kinoleinwand zurück und beleuchten diesmal die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy bei den erbarmungslosen 50. Hungerspielen.

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Die Handlung von "Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" setzt 24 Jahre vor Katniss Everdeens ersten Hungerspielen ein. Haymitch Abernathy lebt zu dieser Zeit mit seiner Mutter Willamae und seinem Bruder Sid in Distrikt 12, während auch seine große Liebe Lenore Dove Baird eine wichtige Rolle in seinem Leben einnimmt. Nach einem tödlichen Zwischenfall wird er als Ersatztribut für die 50. Hungerspiele bestimmt und bei einer inszenierten Wiederholung der Ernte nachträglich präsentiert.

Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping © Constantin Film

Grausames Jubiläum in der Arena

Beim zweiten Jubel-Jubiläum treten diesmal 48 statt der üblichen 24 Kandidaten gegeneinander an. Zusammen mit Maysilee Donner, Wyatt Callow und Louella McCoy wird Haymitch als Tribut für Distrikt 12 ausgewählt. In der Arena kämpft er anschließend nicht nur um sein eigenes Überleben, sondern stellt sich auch gegen das grausame System des Kapitols. Mit einer Laufzeit von rund 158 Minuten bietet die Produktion laut der Vorlage genug Raum, um das Leben in Distrikt 12 und die Jubiläumsspiele ausführlich zu erzählen.

Neue Gesichter für bekannte Rollen

Für die Rolle des jungen Haymitch Abernathy wurde der 21-jährige Joseph Zada verpflichtet. Er schlüpft damit in die jüngere Version der Figur, die Kinofans bisher vor allem mit dem 65-jährigen Woody Harrelson verbinden. Seine große Liebe Lenore Dove Baird wird von der 23-jährigen Whitney Peak verkörpert.

Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping © Constantin Film

Buchvorlage kommt erstmals ins Kino

Der Film basiert auf dem Roman "Die Tribute von Panem L – Der Tag bricht an" von Suzanne Collins und bildet nach "The Ballad of Songbirds and Snakes" bereits das zweite Prequel der Reihe. Die Regie übernimmt erneut der 55-jährige Francis Lawrence. Zwar wurden Haymitchs frühere Hungerspiele schon im Buch "Gefährliche Liebe" behandelt, fehlten jedoch in der damaligen Verfilmung "Catching Fire". Mit "Sunrise on the Reaping" schafft es diese Vorgeschichte nun erstmals ausführlich in die Kinos.