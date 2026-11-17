"Seaworld Venice" als meistbeachteter Beitrag auf der Biennale in Venedig.

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Das deutsche Kunstmagazin "Monopol" hat die Österreicherin Florentina Holzinger (40) zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres gewählt. Mit ihrer Arbeit für den österreichischen Pavillon habe die Choreografin den meistbeachteten Beitrag auf der Biennale in Venedig geschaffen und ihren Namen mit einem Schlag auf die Agenda der internationalen Kunstwelt gesetzt, schrieb Chefredakteurin Elke Buhr.

In Venedig ließ Holzinger für ihren Beitrag "Seaworld Venice" Teile des österreichischen Pavillons fluten. Ihre Performerinnen fahren dort etwa nackt Jetski oder sitzen in einem Tank, der mit geklärtem Urin gefüllt sein soll.

Florentina Holzinger © Getty Images

Schon vor zwei Jahren ganz oben

Sie sei die einflussreichste Performancekünstlerin der Gegenwart und habe große Themen wie den Klimawandel und weibliche Selbstermächtigung getroffen, schrieb "Monopol". Bereits vor zwei Jahren hatte Holzinger das Ranking angeführt, damals nach den Debatten um ihre Operninszenierung "Sancta".

Florentina Holzinger © Getty Images

Am Dienstag veröffentlichte das Magazin nun seine diesjährige Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, landet auf Platz 2. Danach folgen die britische Künstlerin Tracey Emin, die Modeunternehmerin und Mäzenatin Miuccia Prada sowie der US-Künstler Arthur Jafa.