Wirbel um sexistische Rendi-Karikatur

Die Oberösterreichischen Nachrichten veröffentlichten eine Karikatur von Pamela Rendi-Wagner, die für reichlich Kritik sorgt.

Die Zeichnung zeigt Rendi-Wagner, wie sie als leichtbekleidete Tänzerin aus einer Torte springt und ihre neuen Forderungen präsentiert. Betitelt wird die Karikatur mit "Die neue Verpackung".

In den sozialen Netzwerken sorgte die Karikatur bereits für reichlich Kritik. Susanne Raab sprach sich öffentlich gegen die herabwürdigende Darstellung von Rendi-Wagner aus. "Karikatur hin oder her: Diese sexistische Darstellung von Frauen in der Politik geht gar nicht!", schreibt sie auf Twitter.

Und auch Elisabeth Köstinger setzte sich für Rendi-Wagner ein: Nein, Frauen in der Politik springen nicht leicht bekleidet aus Torten! Auch wenn man Meinungen/Forderungen nicht teilt: das ist unerträglich"