Grammy-Nominierungen: Raye räumt ab!

Die Nominierungen für die Grammy Awards 2027 stehen fest: Die britische Sängerin RAYE sorgt mit zahlreichen Nennungen für eine große Überraschung und tritt gegen Superstars wie Taylor Swift an.

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Die britische Sängerin RAYE, die mit ihrem Hit "Where Is My Husband!" die Charts eroberte, gilt als die große Überraschung der diesjährigen Nominierungen. Sie ist in zahlreichen Kategorien vertreten, darunter in den drei besonders wichtigen Sparten "Album of the Year", "Record of the Year" und "Song of the Year". Ihr Album "This Music May Contain Hope." tritt unter anderem gegen die aktuellen Werke von Taylor Swift, Bruno Mars und Olivia Rodrigo an. Zudem ist RAYE mit "Click Clack Symphony", ihrer Zusammenarbeit mit dem deutschen Filmkomponisten Hans Zimmer, mehrfach nominiert. Insgesamt kommt RAYE auf elf Nominierungen.

Taylor Swift © AFP

Taylor Swift, Bruno Mars und Rodrigo

Auch Taylor Swift darf sich Hoffnungen auf weitere Auszeichnungen machen. Ihr Album "The Life of a Showgirl" ist als "Album of the Year" nominiert, während "The Fate of Ophelia" in der Kategorie "Record of the Year" ins Rennen geht. Zusätzlich ist ihre Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter beim Song "The Life of a Showgirl" für die beste Pop-Duo- oder Gruppenperformance nominiert und ihr Song "I Knew It, I Knew You" aus "Toy Story 5" steht ebenfalls auf der Liste. Bruno Mars hat mit seinem Album "The Romantic" Chancen auf den Titel als Album des Jahres. Mit "I Just Might" konkurriert er um "Record of the Year", und "Risk It All" ist sowohl als bester Popsong eines Solokünstlers als auch für "Song of the Year" nominiert. Olivia Rodrigo geht mit ihrem Album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" ins Rennen. Ihr Song "The Cure" ist für "Record of the Year", "Song of the Year" und "Best Pop Solo Performance" nominiert, und gemeinsam mit Robert Smith von The Cure tritt sie in der Kategorie für die beste Rock-Performance an.

Rosalia © FilmMagic

Große Namen und starke Newcomer

Sabrina Carpenter ist gleich zweimal gemeinsam mit anderen Popstars vertreten: mit Taylor Swift für "The Life of a Showgirl" und mit Madonna für "Bring Your Love". Madonna ist zudem mit "I Feel So Free", "Danceteria" und ihrem Album "Confessions II" nominiert. Ariana Grande darf sich unter anderem über Nominierungen für ihr Album "Petal", das Musikvideo zu "Hate That I Made You Love Me" und den Song "For Good" mit Cynthia Erivo freuen. Auch Rosalía hat gute Chancen auf die begehrten Musikpreise. In der Kategorie "Best New Artist" sind unter anderem Sienna Spiro, Ella Langley, Don Toliver und Remi Wolf nominiert. Besonders Ella Langley hat Grund zur Freude, da ihr Song "Choosin’ Texas" sowohl für "Record of the Year" als auch für "Song of the Year" nominiert ist und ihr Album "Dandelion" im Rennen um das Album des Jahres steht.