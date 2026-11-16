Phil Collins in der Rock'n'Roll-Ruhmeshalle

Tochter Lily ist stolz auf ihren Vater: "Niemand hat es mehr verdient".

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Die britische Schauspielerin Lily Collins ("Emily in Paris", "Love, Rosie – Für immer vielleicht") widmet ihrem berühmten Vater Phil Collins (75) anerkennende Worte. Die 37-Jährige hatte den Musiker nach Los Angeles zu dessen Einführung in die Rock & Roll Hall of Fame begleitet.

"Dich dort oben auf der Bühne zu sehen, wie du all die Liebe, Unterstützung und Anerkennung im Saal annimmst, nach allem, was du durchgemacht hast, ist unbeschreiblich. Niemand hat es mehr verdient", schrieb die Schauspielerin auf Instagram. "Ich könnte nicht stolzer sein" und "Ich liebe dich", fügte sie hinzu.

Einige ihrer frühesten und wertvollsten Erinnerungen seien eng mit seiner Musik verbunden. "Mitzuerleben, welchen Einfluss er über Jahrzehnte auf so viele Menschen hatte und die Leben, die er auf diesem Weg berührt hat, macht diese Ehrung umso bedeutsamer", zollte die Promi-Tochter liebevoll Anerkennung.

Nicholas Collins, Phil Collins, Lily Collins und Joely Collins © EPA

Schlagzeuger-Legende

Schlagzeuger und Sänger Collins, der mit seiner einstigen Band Genesis bereits Mitglied der Ruhmeshalle des Rock 'n' Roll ist, wurde jetzt ein weiteres Mal für seine Solokarriere aufgenommen. Neben ihm kamen unter anderem Sänger Billy Idol, die Brit-Rocker von Oasis und Queen Latifah als neue Mitglieder dazu.

Phil Collins © EPA

Collins, der die Bühne mit einer Gehhilfe betrat, hat seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 1970 war er als Schlagzeuger zu Genesis gekommen, später übernahm er auch den Leadgesang. Zudem hatte Collins als Solokünstler ("In The Air Tonight") mit zahlreichen Alben großen Erfolg.

Der Musiker war in seinem Leben dreimal verheiratet und hat fünf Kinder, darunter Tochter Lily. Die Schauspielerin ist mit dem US-Regisseur Charlie McDowell ("The Discovery", "Windfall") verheiratet, sie haben eine Tochter.