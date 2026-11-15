Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: »Liebesg'schichten und Heiratssachen«

ORF 2. Wie haben sich die Liebesg’schichten dieser Staffel entwickelt? Läuteten vielleicht sogar die Hochzeitsglocken? Für die zehnte Folge der beliebten Kultsendung begabt sich Nina Horowitz auf eine Reise durch Österreich, um mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der aktuellen sowie vergangener Staffeln über ihre Erlebnisse und Erfolge in der Liebe zu sprechen.

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Dienstag: »Zealandia (2) - Aufstieg aus der Tiefe«

ORF 2. Die Landkarte unserer Erde scheint längst vollständig. Ihre Kontinente sind vermessen, selbst die entlegensten Winkel sind erforscht. Und dennoch hält dieser Planet immer wieder Überraschungen bereit. Tief im Südpazifik liegt eine gewaltige Landmasse, die sich fast vollständig unseren Blicken entzieht: Zealandia.

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Mittwoch: »Die Bergretter: Niemandskind«

ORF 2. Johann Novak, einst Bezirksvorsteher und gewohnt, das Gesetz zu beugen, greift im Sorgerechtsstreit seiner Tochter zu drastischen Mitteln: Ex-Polizist Gregor Fuchs soll seine Enkelin Valentina heimholen. Doch die Geldübergabe am Berg eskaliert. Novak stürzt beinahe ab und erwacht ohne Erinnerung daran, wo das Mädchen versteckt ist. Während er mauert und Fuchs flüchtig bleibt, beginnt für Markus und sein Team ein hochdramatischer Wettlauf gegen die Zeit, denn Valentina ist spurlos verschwunden.

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Donnerstag: »Rosenheim Cops«

ORF 2. Zwanzig Jahre lang hat Johannes Steinbacher eine Tischlerei betrieben. Seinen Ruhestand kann er nicht mehr genießen. Am Abend seiner Pensionsfeier trifft Steinbacher ein Maßkrug am Kopf. Er ist auf der Stelle tot. In Verdacht geraten zwei Personen, die sich schon früh von dem Fest verabschiedet haben: sein Nachfolger Said Kayali und die Ehefrau des Opfers, Annika. Die beiden hatten bis vor Kurzem eine Affäre. Aber auch gegen den Hotelier Rogalla, der mit Steinbacher in Streit lag, wird ermittelt.

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Freitag: »Rubey & Schwarz: Das Restaurant«

ORF 1. Wer Manuel Rubey und Simon Schwarz mit beißender Selbstironie beim Scheitern in der Provinz-Gastronomie erleben möchte, kommt bei "Das Restaurant" voll auf seine Kosten. Die beiden bieten ein wildes Zusammenspiel aus Groteske, Situationskomik und politischer Satire.

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Samstag: »Die Giovanni Zarrella Show«

ZDF. Unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön " feiert Giovanni Zarrella gemeinsam mit dem Publikum und weltberühmten Gästen und würdigt Menschen, die im Stillen Großes leisten. Ihnen und vielen weiteren Menschen, die sich tagtäglich für andere einsetzen, soll an diesem Abend ein ganz besonderes Dankeschön gelten. Drei Stunden lang erwartet das Publikum ein Mix aus Schlager, Pop und internationalem Entertainment.

Giovanni Zarrella © ZDF und Maija Mihailova / [M] Br

Sonntag: »Das Traumschiff«

ORF 2. Auf der Reise nach Bangkok wird die junge Arzthelferin Araya mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Sie wurde als Baby in Thailand ausgesetzt und entdeckt nun ihre wahre Herkunft. Unterdessen droht Barkeeper Niklas seine heimliche Liebe Milena an einen Koch zu verlieren. Der scheue Chefingenieur Rainer meidet sein Jubiläum, wird aber für einen Schmetterling wieder an Land gelockt.

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