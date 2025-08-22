Alles zu oe24VIP
Seltenes Phänomen: Heute Nacht kommt der "Black Moon"

Böses Omen?

Seltenes Phänomen: Heute Nacht kommt der "Black Moon"

22.08.25, 20:08
Am Himmel wird heute Nacht ein seltenes Naturereignis sichtbar sein: eine sogenannte „Black Moon“-Konstellation. 

Dabei handelt es sich um einen zweiten Neumond innerhalb desselben Kalendermonats – ein Phänomen, das nur alle paar Jahre auftritt.

Während Astronomen die Erscheinung nüchtern als seltene, aber unbedenkliche Himmelskonstellation einordnen, sorgt sie in den sozialen Medien für Diskussionen. Einige Nutzerinnen und Nutzer beziehen sich auf biblische Prophezeiungen, in denen von einer verfinsterten Sonne und einem Mond „ohne Licht“ die Rede ist. Für manche gilt dies als Hinweis auf das Ende der Zeiten. Kommentare wie „Vielleicht sollten wir uns lieber vorbereiten“ machen die Runde.

Kein Grund zur Sorge

Wissenschaftlich betrachtet gibt es jedoch keinen Grund zur Sorge. „Ein Black Moon unterscheidet sich nicht von einem normalen Neumond, außer dass er innerhalb desselben Monats ein zweites Mal auftritt“, erklärt Walter Freeman, Physikprofessor an der Syracuse University, gegenüber MailOnline. Der Begriff selbst sei zudem kein offizieller Fachbegriff, sondern eher ein populärer Spitzname.

Astronomen empfehlen, das Ereignis als Chance für Sternenbeobachtungen zu nutzen: Durch die Abwesenheit von Mondlicht werden Planeten wie Venus und Mars sowie Sternbilder wie Orion, Taurus oder Leo besonders hell und klar sichtbar.

Die kommende Black Moon wird am Freitag um 5Uhr Früh seinen Höhepunkt erreichen. Die nächste Gelegenheit ergibt sich erst wieder am 20. August 2028.

