Quiz: »Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?«
Gameshow. Carolin Kebekus hat sich den Moderationsposten erkämpft und übernimmt das Kommando. In mehreren Quizrunden müssen nun Ex-Host Joko Winterscheidt, Knossi, Moritz Wagner und Wildcard-Kandidat Pierre nach ihrer Pfeife tanzen. Alle kämpfen um den außergewöhnlichen Hauptgewinn: Wer sich am Ende durchsetzt, darf die nächste Prime-Time-Ausgabe auf ProSieben nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Wer holt sich die Show diesmal?
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