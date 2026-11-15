Quiz: »Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?«

Rollwechsel bei "Wer stiehlt mir die Show?"

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Gameshow. Carolin Kebekus hat sich den Moderationsposten erkämpft und übernimmt das Kommando. In mehreren Quizrunden müssen nun Ex-Host Joko Winterscheidt, Knossi, Moritz Wagner und Wildcard-Kandidat Pierre nach ihrer Pfeife tanzen. Alle kämpfen um den außergewöhnlichen Hauptgewinn: Wer sich am Ende durchsetzt, darf die nächste Prime-Time-Ausgabe auf ProSieben nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Wer holt sich die Show diesmal?

PRO 7

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