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Quiz: »Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?«

Vier lächelnde Personen stehen vor einem roten Vorhang und posieren für ein Gruppenfoto.
© Julian Mathieu
Rollwechsel bei "Wer stiehlt mir die Show?"
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Gameshow. Carolin Kebekus hat sich den Moderationsposten erkämpft und übernimmt das Kommando. In mehreren Quizrunden müssen nun Ex-Host Joko Winterscheidt, Knossi, Moritz Wagner und Wildcard-Kandidat Pierre nach ihrer Pfeife tanzen. Alle kämpfen um den außergewöhnlichen Hauptgewinn: Wer sich am Ende durchsetzt, darf die nächste Prime-Time-Ausgabe auf ProSieben nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Wer holt sich die Show diesmal?

PRO 7
20.15 UHR

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Carolin Kebekus © Julian Mathieu

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