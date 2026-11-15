Wien: Zwei Polizeiwagen krachen zusammen – sieben Verletzte

Als gleich zwei Polizeistreifen zeitgleich am Einsatzort eintrafen, kam es zur folgenschweren Kollision – mit dramatischen Folgen für Unbeteiligte.

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Als gleich zwei Polizeistreifen zeitgleich am Einsatzort eintrafen, kam es zur folgenschweren Kollision – mit dramatischen Folgen für Unbeteiligte.

Am Samstagabend hatten Mitarbeiter eines Rettungsdienstes dringend Verstärkung angefordert. Ein psychotischer Patient war derart aggressiv, dass die Sanitäter aus ihrem eigenen Rettungsfahrzeug flüchten mussten, um sich in Sicherheit zu bringen.

Doch beim Eintreffen der Polizei und der anderen Einsatzkräfte in der Gudrunstraße geschah der Unfall: Die beiden Streifenwagen erreichten den Ort im selben Moment und prallten aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Polizeiautos direkt auf den Gehsteig geschleudert – genau dorthin, wo sich gerade die geflüchteten Sanitäter und mehrere Passanten aufhielten.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Favoriten

Insgesamt sieben Personen wurden verletzt. Unter den Betroffenen sind drei Rettungssanitäter, drei Fußgänger sowie eine Polizistin, die in einem der verunglückten Streifenwagen saß. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung noch vor Ort und brachte alle Verletzten in umliegende Spitäler. Wie Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber der APA bestätigte, erlitten ein 20-jähriger Sanitäter sowie ein 76-jähriger Passant schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe glücklicherweise bei keinem der beiden.

Hoher Sachschaden und laufende Ermittlungen

Der ursprüngliche Auslöser des Einsatzes, der aggressive Patient, konnte im Zuge des Polizeieinsatzes schließlich gesichert und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht werden.

Beide Polizeifahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Zudem krachte das auf den Gehsteig geschleuderte Fahrzeug gegen ein nahegelegenes Gasthaus und zerstörte dessen Eingangstür schwer. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.