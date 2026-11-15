Narren übernehmen das Kommando im Landhaus

LH Stelzer übergab Landhausschlüssel an Trauner Faschingsgilde: "Gerade in schwierigen Zeiten braucht es Hausverstand, Humor und ein gutes Miteinander."

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Linzer Landhaus regiert ab sofort die fünfte Jahreszeit: Beim traditionellen Landesnarrenwecken übergab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) den symbolischen Landhausschlüssel an die Trauner Faschingsgilde und das neue Prinzenpaar. Damit liegt das närrische Kommando für die kommenden Wochen in ihren Händen. Ihr Auftrag: Möglichst viel Humor, Lebensfreude und gute Laune in ganz Oberösterreich verbreiten.

Humor verbindet

Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten sei der Fasching weit mehr als bloße Unterhaltung, betonte Stelzer: "Wir leben in Zeiten, die nicht immer einfach sind. Umso wichtiger ist es, dass wir uns das Lachen nicht nehmen lassen. Humor verbindet Menschen, schafft Gemeinschaft und hilft uns, Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen."

Dank an die Faschingsgilden

Besonders würdigte Stelzer das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Faschingsgilden im Land. Hinter den Auftritten und Veranstaltungen steckten unzählige Stunden Arbeit, Kreativität und Leidenschaft.