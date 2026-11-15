An Bushaltestelle
Wgen Lärm: Innviertler bedrohte Jugendliche mit Schreckschusswaffe
Weil er sich in der Nacht auf Sonntag von lärmenden Jugendlichen gestört fühlte, hat ein 51-Jähriger im Bezirk Ried zur Schreckschusswaffe gegriffen: Laut Polizei verließ er seine Wohnung, stellte die jungen Leute an einer Bushaltestelle zur Rede und bedrohte sie nach einem verbalen Streit mit der Waffe.
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Vorläufiges Waffenverbot
Als die Polizei kam, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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