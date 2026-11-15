Wgen Lärm: Innviertler bedrohte Jugendliche mit Schreckschusswaffe

Es wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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Weil er sich in der Nacht auf Sonntag von lärmenden Jugendlichen gestört fühlte, hat ein 51-Jähriger im Bezirk Ried zur Schreckschusswaffe gegriffen: Laut Polizei verließ er seine Wohnung, stellte die jungen Leute an einer Bushaltestelle zur Rede und bedrohte sie nach einem verbalen Streit mit der Waffe.

Vorläufiges Waffenverbot

Als die Polizei kam, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.