Ohne Helm
Teenie auf E-Scooter lieferte sich in Wels Verfolgungsjagd mit Polizei
Ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter hat sich Samstagabend in der Welser Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Burschen, der ohne Licht und ohne Helm, dafür deutlich zu schnell und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer oder Verkehrszeichen unterwegs war, anhalten. Doch dieser raste immer wieder davon. Der Streifenwagen fuhr 50 km/h, um mit dem E-Scooter mitzuhalten, berichtete die Polizei.
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Als es schließlich gelang, den Jugendlichen zu stoppen, stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Bei der technischen Kontrolle maßen die Polizisten bei seinem E-Scooter eine Leistung von 2.000 Watt. Der 14-Jährige muss sich auf eine Reihe von Anzeigen einstellen.
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