Nächster Meilenstein für neues Pflegeheim in Perchtoldsdorf

Mit der Fertigstellung der Deckenbetonierung wurde diese Woche ein weiterer wichtiger Baufortschritt beim neuen Pflegeheim in Perchtoldsdorf erreicht.

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"Es freut mich, dass die Arbeiten an dieser wichtigen Pflegeeinrichtung zügig voranschreiten. Mit dem neuen Haus schaffen wir ein modernes und nachhaltiges Zuhause für 144 pflegebedürftige Menschen, das sowohl den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine angenehme Atmosphäre bieten wird", betonte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Bis 2027 entsteht in der Elisabethstraße eine zeitgemäße Pflege- und Betreuungseinrichtung, die künftig einen wichtigen Beitrag zur stationären Versorgung in Perchtoldsdorf und der umliegenden Region leisten wird. Der Neubau ist Teil der umfassenden Investitionen des Landes Niederösterreich in den Ausbau und die Modernisierung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Errichtet wird die neue Einrichtung von der Harg Holding GmbH.

Nächster Meilenstein abgeschlossen

Der Neubau ersetzt das ehemalige Beatrixheim, das im Jahr 2023 aufgrund erheblicher baulicher Mängel und wirtschaftlich nicht vertretbarer Sanierungskosten außer Betrieb genommen werden musste. Die damaligen Bewohnerinnen und Bewohner wurden in umliegende Pflegeeinrichtungen verlegt. Mit einem einstimmigen Beschluss der NÖ Landesregierung wurde 2024 der Weg für die Neuentwicklung des Standortes und die Errichtung einer neuen Pflegeeinrichtung mit 144 Pflegeplätzen freigemacht. Nach dem offiziellen Spatenstich im Juni ist die nun erfolgte Deckenbetonierung ein weiterer sichtbarer Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung des neuen Hauses.

Neben einer modernen baulichen Infrastruktur brauche es auch ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unterstrich Teschl-Hofmeister: "Der Pflegeberuf hat Zukunft und zählt zu den krisensichersten Berufsfeldern. Wir haben in Niederösterreich die Ausbildungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren deutlich erweitert und setzen alles daran, Menschen für diesen wichtigen Beruf zu gewinnen. Denn eine gute Pflege und Betreuung lebt vor allem von den Menschen, die sie tagtäglich mit großem Engagement leisten."