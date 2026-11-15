Neuer Damm schützt Krems

Krems ist jetzt noch sicherer. Der sanierte Damm am Kremsfluss ist eröffnet und soll einem 100-jährlichen Hochwasser standhalten.

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Bestehende Dämme am Kremsfluss und beim Polder Theiß wurden angepasst, dazu kommt eine 314 Meter lange Schutzwand. Sie schützt Krems, Gedersdorf, Grafenegg, Hadersdorf, Rohrendorf, Grafenwörth und das Kraftwerk Theiss.

Das Hochwasserschutzprojekt Krems-Donau-Kamp wurde als Reaktion auf die verheerenden Überschwemmungen der vergangenen Jahrzehnte in Angriff genommen. Seit dem Baustart 2007 wurden in sieben Abschnitten rund 80 Millionen Euro investiert. Die vollständige Fertigstellung ist für 2027 geplant. Die Anlage ist eines der größten Hochwasserschutzprojekte in der Geschichte Niederösterreichs.

Hochwasserprojekt in und an der Krems schützt Mensch und Standort © NLK

"Hochwasserschutz ist nicht nur ein Thema der Sicherheit, sondern auch des Wirtschaftsstandorts", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Auch das Gewerbe- und Industriegebiet von Krems ist nun besser geschützt.

Millionen im Damm

Der Abschnitt kostet mehr als fünf Millionen Euro, der Bund zahlt 2,75 Millionen. Seit dem Baustart 2007 flossen rund 80 Millionen Euro in sieben Abschnitte. 2027 soll das Projekt fertig sein.

Im September 2024 hielten die Anlagen schon einmal stand. Seit 2002 wurden in Niederösterreich rund 800 Projekte umgesetzt, Kostenpunkt 1,7 Milliarden Euro. Künftig soll ein Drittel der Mittel Flüssen mehr Raum geben.

Seit dem Hochwasser 2002 wurden nach Angaben des Landes in Niederösterreich rund 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt. Mehr als 1,7 Milliarden Euro seien dafür investiert worden. Rund 30 weitere Projekte befinden sich derzeit in Bau, darunter in Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt) und St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld). Künftig soll laut Pernkopf ein Drittel der Mittel in Projekte fließen, die Flüssen mehr Raum geben.